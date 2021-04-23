23.04.2021, 07:05
Минувшие сутки на дорогах: пассажир автобуса попал в больницу, не обошлось без одурманенных водителей
Foto: Anni Õnneleid
Дорожная полиция сообщила о происшествиях на дорогах Эстонии за минувшие сутки.
В четверг в 11.52 в столице у доме номер 53 по Акадеэмиа теэ в результате резкого торможения автобуса упал 59-летний пассажир. Согласно информации из полицейской сводки, автобус Solaris Urbino, за рулем которого находился 35-летний мужчина, затормозил у пешеходного перехода. Упавший мужчина получил травмы, его пришлось доставить в Северо-Эстонскую региональную больницу.
22 апреля полиции сообщили о происшествии на таллиннской улице Тедре, где 41-летний мужчина потерял равновесие и упал. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую больницу.
За минувшие сутки полиция поймала 3 водителей в состоянии алкогольного и 2 водителей в состоянии наркотического опьянения.