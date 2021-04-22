Стипендия для молодых спортсменов ждет кандидатов

В прошлом году эта стипендия вручалась впервые. Первым стипендиатом стала молодая ориентировщица из Сетумаа Мари Линнус, которая учится в Отепяэском филиале Спортивной гимназии "Аудентес". Ее выбрали из 27 кандидатов. Полученную стипендию она использовала для приобретения нового спортивного велосипеда».

Стипендию выплачивает Фонд имени Греэте Подерат, который образовали ее бывшие коллеги из целевого учреждения Southwestern Advantage. Размер стипендии - 1000 евро. Получателя стипендии выберет жюри, в которое входят родственники погибшей спортсменки.

Подавать заявки на стипендию имени Греэте Подерат приглашаются школьники в возрасте 15-19 лет. Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ. Прием заявок на получение стипендии истекает 10 мая.

Молодая горнолыжница Греэте Подерат погибла в крупном ДТП с участием шести машин на шоссе Таллинн - Тарту в мае 2019 года в возрасте 22 лет.