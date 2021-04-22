Белорусская спортивная оппозиционерка Герасименя объявлена в розыск

В августе 2020 года после президентских выборов был создан Белорусский фонд спортивной солидарности. Его возглавила переехавшая в Литву 35-летняя Герасименя, а исполнительным директором фонда стал гандболист Александр Опейкин.

Целью новой организации было заявлено оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь .

"Однако его руководители распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании. Под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий, а также нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства", - отмечается в сообщении Следственного комитета.