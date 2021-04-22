Знаменитый олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" собираются изменить

Бах предложил добавить к девизу слово "вместе", чтобы фраза выглядела следующим образом: "Быстрее, выше, сильнее — вместе", сообщает "Чемпионат".

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены Международного олимпийского комитета, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая пройдет через три месяца в столице Японии.

Авторство олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее" принадлежит французскому священнику Анри Дидону. Фразу из трех слов он произнес в 1894 году на открытии спортивных соревнований в колледже.

Ранее МОК утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине.