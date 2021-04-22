А финские профсоюзы против: границы открывать нельзя, справки о коронавирусе в Таллинне можно купить

"Крайне плохую ситуацию с коронавирусом на строительных объектах благодаря ограничениям удалось выправить в лучшую сторону. И всё же на объектах регулярно обнаруживают цепочки зараженных. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная, и не позволяет ни при каких условиях открывать границы для рабочих поездок", — считает вице-председатель Rakennusliitto Киммо Палонен, передает издание Verkkouutiset.

"С эстонских судов в порт Хельсинки сходят сразу свыше 2000 пассажиров. Их тестирование на практике невозможно", — сказал Палонен, по словам которого самоизоляция в строительном секторе оказалась несуществующей мерой защиты.

"По данным прессы результат отрицательного теста на коронавирус можно купить в Таллинне на черном рынке. До введения в оборот официальных и международно авторизированных справок о тестировании и вакцинации, они не вызывают доверия", — отметил Палонен.

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