Таллинн поддержит развитие эстонского космического сектора

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, космическим системам и наземным космотехнологичным приложениям отводится существенная роль в нашей повседневной жизни.

”В число наиболее значимых связанных с космосом приложений входят спутниковая связь, наземный дистанционный мониторинг, спутниковое телевидение, прогноз погоды, интеллектуальные системы безопасности и транспортные системы, а также услуги на основе определения местоположения. Их используют в повседневной жизни как государственные учреждения, органы местного самоуправления, компании, так и все большее число обычных людей, — сказал Рийсалу. — Когда в 2015 году Эстония стала полноправным членом Европейского космического агентства, перед эстонскими технологическими компаниями открылся ряд новых возможностей для бизнеса. Это, в свою очередь, было поддержано созданием в 2017 году бизнес-инкубатора Европейского космического агентства, который работает в таллиннском Технополе”.

Таллиннская горуправа приняла решение в период с 2022 по 2025 год поддерживать ежегодно два предприятия, развиваемых в бизнес-инкубаторе Европейского космического агентства (ESA). Доля города в финансировании инкубатора — 200 000 евро в течение четырех лет. Действующий с 2017 года бизнес-инкубатор ESA направлен на предприятия, которые работают над наземными приложениями космических технологий. Услугу инкубации предлагает Таллиннский научный парк ”Технополь”. Период инкубации одного предприятия длится до двух лет.

Цель проекта — на протяжении последующих четырех лет принять в эстонский бизнес-инкубатор ESA в Таллинне восемь стартапов, занимающихся космическими технологиями или космическими данными. Вдобавок к городу Таллинну и научному парку ”Технополь” в консорциум проекта входят Таллиннский технический университет, город Тарту, Тартуский научный парк, Тартуский университет, Тартуская обсерватория и в качестве предлагающего стартовый заем учреждения фонд KredEx.