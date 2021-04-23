Таллинн поддержит развитие эстонского космического сектора(9)
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, космическим системам и наземным космотехнологичным приложениям отводится существенная роль в нашей повседневной жизни.
”В число наиболее значимых связанных с космосом приложений входят спутниковая связь, наземный дистанционный мониторинг, спутниковое телевидение, прогноз погоды, интеллектуальные системы безопасности и транспортные системы, а также услуги на основе определения местоположения. Их используют в повседневной жизни как государственные учреждения, органы местного самоуправления, компании, так и все большее число обычных людей, — сказал Рийсалу. — Когда в 2015 году Эстония стала полноправным членом Европейского космического агентства, перед эстонскими технологическими компаниями открылся ряд новых возможностей для бизнеса. Это, в свою очередь, было поддержано созданием в 2017 году бизнес-инкубатора Европейского космического агентства, который работает в таллиннском Технополе”.
Таллиннская горуправа приняла решение в период с 2022 по 2025 год поддерживать ежегодно два предприятия, развиваемых в бизнес-инкубаторе Европейского космического агентства (ESA). Доля города в финансировании инкубатора — 200 000 евро в течение четырех лет. Действующий с 2017 года бизнес-инкубатор ESA направлен на предприятия, которые работают над наземными приложениями космических технологий. Услугу инкубации предлагает Таллиннский научный парк ”Технополь”. Период инкубации одного предприятия длится до двух лет.
Цель проекта — на протяжении последующих четырех лет принять в эстонский бизнес-инкубатор ESA в Таллинне восемь стартапов, занимающихся космическими технологиями или космическими данными. Вдобавок к городу Таллинну и научному парку ”Технополь” в консорциум проекта входят Таллиннский технический университет, город Тарту, Тартуский научный парк, Тартуский университет, Тартуская обсерватория и в качестве предлагающего стартовый заем учреждения фонд KredEx.
За первых три года работы эстонский бизнес-инкубатор ESA в Таллинне создал уже 43 рабочих места и выплатил государству в качестве налогов на рабочую силу свыше 494 000 евро. В качестве дополнительного финансирования стартапы Таллиннского бизнес-инкубатора привлекли 3,1 млн евро инвестиций и их кумулятивный оборот по продажам в конце прошлого года превысил 2 млн евро. К программе в Таллинне присоединились десять, а в Тарту — девять стартапов, связанных с космическими технологиями.
Таллиннский бизнес-инкубатор выпустил множество перспективных предприятий:
- занимающееся автоматизацией мониторинга за электролиниями с помощью спутников, дронов, вертолетов и анализа большого массива данных предприятие Hepta Airborne OÜ в феврале этого года привлекло дополнительно 2 млн евро для выхода на зарубежные рынки. В данный момент предприятие действует на территории Эстонии, Германии, Португалии, Финляндии и Украины;
- развитая предприятием Golbriak Space OÜ телекоммуникационная технология оптической спутниковой связи вышла в космос на борту ракеты ”Вега”, стартовавшей в сентябре 2020 года из Французской Гвианы;
- предприятие Zubax Robotics OÜ разработало контроллеры электрического двигателя, позволяющие существенно повысить энергоэффективность космопромышленности. В июле 2018 года предприятие стало победителем соревнования PowerUp! в средней и восточной Европе.