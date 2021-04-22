22.04.2021, 20:37
ФОТО | В Палдиски участок побережья стал опасным для жизни
Lääne-Harju vald
В Палдиски у берегового обрыва рядом со старым маяком вниз упал огромный кусок породы. Он захватил с собой и часть протоптанной дорожки.
Случившееся обнаружила полиция, которая информировала об этом власти Ляэне-Харьюской волости. Насколько известно, при обрушении породы никто не пострадал.
В районе опасного места установлено ограждение, ходить и находиться за ним опасно для жизни.
"Держитесь в стороне от опасной зоны!" - предупреждает волостная управа всех прогуливающихся и любопытствующих.