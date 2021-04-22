Словакия высылает трех российских дипломатов, Чехия - еще 63

МИД России глубоко разочарован решением Словакии о высылке трех российских дипломатов, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала такие действия недружественными и отметила, что таким образом Братислава решила ”проявить псевдосолидарность” с Прагой.

”Наш ответ не заставит себя ждать”, — резюмировала представитель МИД.

Чехия несколькими часами ранее после истечения срока предъявленного ею России ультиматума объявила о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов. Численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек.

В посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве останутся по 7 дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников. Об этом сегодня заявили власти Чехии в эфире местного телевидения, передает gazeta.ru.

Отмечается, что подобным образом страны придут к ”строгому паритету”.

”До конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства”, — сообщил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Накануне Прага ультимативно потребовала от Москвы обеспечить возвращение в Россию всех ранее высланных дипломатов. Москва резко отвергла это требование, обвинив Прагу в "истерии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает действия Чехии исключительно негативно.

Дипломатический кризис между Чехией и Россией

Дипломатический кризис между двумя странами начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека, напоминает DW.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.