Правительство решило возобновить вакцинацию работников передовой

В фокусе вакцинации останутся группы риска. Вместе с тем, с учетом графика поставки вакцин, в течение следующих трех недель можно будет направить для вакцинации работников передовой достаточно доз вакцины, чтобы продолжить процесс иммунизации там, где он был прерван из-за резкого снижения объемов поставок вакцин. В последующие недели планируется завершить вакцинацию первой дозой 23 000 работников передовой. Вместе с работодателями будут разработаны решения и для остальных работников передовой.

Объемы вакцинации будут зависеть от реальных объемов поставок.

Постепенно возможность вакцинации откроется для всего населения Эстонии. После вакцинации людей старше 70 лет начнут вакцинировать людей в возрасте 60-69 лет, после этого на вакцинацию смогут прийти 50–59-летние, а затем и все остальные возрастные группы от 16 до 49 лет.

Государство поставило целью к концу июня дать возможность вакцинироваться хотя бы одной дозой всем желающим. К осени поставлена цель вакцинировать 70 процентов взрослого населения.

По состоянию на сегодняшнее утро вакцина введена 295 744 жителям Эстонии, 205 876 человек получили одну, а 89 868 две дозы. Это значит, что в Эстонии вакцинировано более 27,5 процентов населения. В возрастной группе 70–79 вакцинировано более 60%. В возрастной группе 60–69 вакцинировано более 43%.

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