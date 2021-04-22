Поверили самозванцу: депутаты Рийгикогу встречались с фальшивым представителем Навального!(55)
Напомним, что 18 марта в эстонских СМИ прошла информация о том, что члены Рийгикогу встретились посредством видеосвязи с представителем Алексея Навального Леонидом Волковым. Стороны обсудили последние события в России в сфере демократии и возможность оказания влияния на режим со стороны международного сообщества. Похожие встречи в формате видеоконференций прошли в Литве Латвии. Однако сам Леонид Волков заявил, что от его имени с депутатами общался самозванец.
Волков узнал о мартовском обмане лишь после того, как передача Panorāma Латвийского телевидения выпустила в эфир сюжет, в котором утверждалось, что бюро Навального теперь возглавит российский журналист Юрий Дудь. Он обвинил LTV в "возмутительном непрофессионализме", заявив, что журналисты Panorāma говорили с пранкером. Вскоре после этого LTV удалили свои твиты с анонсами сюжета и принес извинения в связи с этой ошибкой.
22 апреля председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс признал, что депутаты Сейма в марте общались с лже-Волковым. Своей публикации на Facebook Колс разместил также две фотографии — портрет реального Волкова и человека, с которым встречались депутаты.
"Впечатляющий масштаб операций! Но, самое интересное — "мое" лицо на видеозвонке с балтийскими парламентариями. Мне кажется, это настоящее изображение, как-то, получается, они в его Zoom-звонок вставили? Привет, эра дипфейков…" — отреагировал на это Волков. Ранее он уже писал о том, что похожие предложения о встрече получали международные организации, в том числе Парламентская ассамблея ОБСЕ. Письма от его имени рассылаются с адреса lvolkov@navalny.team, и он не имеет отношения ни к Фонду борьбы с коррупцией, ни к самому Волкову.
По мнению политика, за этой акцией стоят широко известные "пранкеры" Лексус и Вован.
"Эти мошенники, которых почему-то до сих пор в СМИ называют "пранкерами" — хотя это просто обычные АПшные шныри за копеечный прайс, типа Ильи Ремесло или какого-нибудь "доктора Сосновского". К этому моменту мне было уже известно о примерно 10 попытках их раскрутить кого-то на такой разговор, прикинувшись мной — они писали и в Совет Европы, и Жозепу Боррелю, и в Европарламент, и в аппарат ПАСЕ, и еще в массу разных международных организаций. И если примерно в десяти случаях "на том конце провода" решили проверить аутентичность запроса и связались со мной, то я могу только гадать о том, сколько всего попыток сделали Лексус и Вован — десятки? Сотни?" - говорит Волков.
Депутаты комиссии латвийского Сейма передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. 22 апреля латвийское Бюро по защите Сатверсме (SAB) распространило сообщение, в котором также утверждается, что звонки связаны с Вованом и Лексусом (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). SAB призывает латвийские государственные структуры, негосударственные организации и СМИ тщательно оценивать и проверять предлагаемые проекты и партнеров по диалогу. "В российских операциях влияния все чаще используются фальшивые идентичности и все более сложные техники манипулирования", — отмечает SAB.
Михкельсон: всё выглядело по-настоящему
Председатель комиссии Рийгикогу по внешней политике Марко Михкельсон сказал Delfi, что осознал обман тогда, когда лже-Волков дал вчера вечером интервью Латвийскому телевидению, в котором сообщил, что новым руководителем бюро Навального будет Юрий Дудь. "Это, естественно, не соответствовало истине", — отметил Михкельсон.
Как и его коллеги в Латвии и Литве, член партии Реформ поначалу ничего не заподозрил: "Мы получили предложение о встречи сразу же после встречи с настоящим Волковым в Брюсселе. Хотелось обсудить происходящее в российском гражданском обществе. Всё казалось нормальным".
По словам депутата, мошенники хорошо подготовились — к примеру, им было известно, кто из членов Рийгикогу проголосовал по заявлению о Навальном "за", а кто "против".
Задним числом глава парламентской комиссии вспоминает, что один подозрительный момент всё-таки был: псевдо-Волков не смог описать состояние здоровья Навального.
По мнению Михкельсона, за постановкой стоят российские спецслужбы. Он считает, что такое поведение в итоге заведет Россию в тотальный тупик.
Депутат сообщил, что завтра, в пятницу, в 9 часов руководители комиссий по международным делам парламентов Балтийских стран встретятся с настоящим Волковым.
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