Контавейт сыграет в четвертьфинале с любимицей Лукашенко

На предыдущей стадии турнира Контавейт победила представительницу США Софию Кенин (WTA 4) - 7:5 , 6:4, а Соболенко легко справилась с немкой Анной Фридзам (125) - 6:4, 6:2.

Ранее соперницы встречались между собой трижды. Все три матча выиграла 22-летняя белорусская теннисистка.

За свою карьеру Соболенко выиграла 9 профессиональных турниров. Правда, на "Больших шлемах" она выступает пока не слишком удачно: лучший результат - выход в 1/8 финала. Уроженка Минска заработала на корте ракеткой 7,4 млн долларов призовых.