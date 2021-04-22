22.04.2021, 20:15
Контавейт сыграет в четвертьфинале с любимицей Лукашенко
Foto: imago images/Paul Zimmer
В четвертьфинале теннисного турнира в Штутгарте с призовым фондом 456 000 евро Анетт Контавейт (WTA 27) сыграет с белоруской Ариной Соболенко (WTA 7).
На предыдущей стадии турнира Контавейт победила представительницу США Софию Кенин (WTA 4) - 7:5 , 6:4, а Соболенко легко справилась с немкой Анной Фридзам (125) - 6:4, 6:2.
Ранее соперницы встречались между собой трижды. Все три матча выиграла 22-летняя белорусская теннисистка.
За свою карьеру Соболенко выиграла 9 профессиональных турниров. Правда, на "Больших шлемах" она выступает пока не слишком удачно: лучший результат - выход в 1/8 финала. Уроженка Минска заработала на корте ракеткой 7,4 млн долларов призовых.
Соболенко считается одной из любимых спортсменок белорусского лидера Александра Лукашенко.