Практические советы по поддержанию душевного здоровья
Психолог Мерили Реймер поделилась с нами советами о том, как сохранить своё душевное здоровье.
- Высыпайся — 9-11 часов в сутки, ”Сон для мудрых” (Дж. Ару).
- Питайся регулярно и сбалансированно — ”В здоровом теле здоровый дух”.
- Создай возможность для регулярных физических нагрузок — это поддерживает здоровье мозга (память, внимание и т.д.), способствует хорошему настроению.
- Каждый день выделяй момент для отдыха — мозг не может работать на полную постоянно, найди занятие, которое тебе нравятся и не требует интенсивного мышления (например, читай книгу, рисуй, слушай музыку, просто полежи).
- Используй смарт-устройства ответственно — избегай чрезмерного использования, при необходимости устанавливай для себя ограничения.
- Держись подальше от наркотиков!
- Цени для себя важные отношения — следи, чтобы помимо учебы ты также находил(а) время для общения с друзьями и, например, для приятных совместных занятий с семьей. Ты гораздо больше, чем просто ученик!
- Знай свои сильные и нуждающиеся в развитии стороны, развивай себя — расставляй приоритеты, ставь конкретные и достижимые цели.
- После тяжелого периода учебы найди время, чтобы восстановиться — вознагради себя за свои усилия, ты этого заслуживаешь!
- Цени себя таким, какой(ая) ты есть сегодня. Найди то, чем в себе гордишься, и не стесняйся это показывать.
Попробуй упражнение для душевного здоровья
- Найди место, где сможешь побыть один 5-10 минут.
- Прими удобное сидячее положение, закрой глаза и сделай самые глубокие вдохи за сегодняшний день.
- Представь себе свое любимое место, где быть приятно и безопасно. Это может быть какое-то место, где ты был (например, секретное место недалеко от твоего дома, теплый летний пляж или твое любимое место в городе). Или место, где ты еще не был (например, какой-то дом или комната, в котором все точно так, как тебе нравится, или какой-то город или государство, где тебе хорошо и безопасно быть).
- Осмотрись вокруг в этом приятном и безопасном месте и выясни, что там есть. Что ты видишь? Что ты слышишь? Что ты чувствуешь? Какие цвета и запахи в этом месте? Там день или ночь? Ты там один или с тобой еще кто-то есть? Что ты там делаешь?
- Насладись пребыванием и приключением в своем безопасном месте и создай свою воображаемую картинку таким образом, чтобы тебе было очень приятно и безопасно там находиться.
- Когда закончишь для этого раза свое приключение, верни свое внимание обратно к дыханию и спокойно открой глаза.
- Улыбнись и знай, что в любой момент, когда только захочешь, всегда можешь вернуться в это прекрасное место.
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