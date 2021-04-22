Россия объявила о начале отвода войск от границы с Украиной

При этом Путин пригрозил "ассиметричным, быстрым и жестким" ответом "участниками международного общения", в том числе тем, "с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются", если те захотят "окончательно сжечь мосты".

Накануне новости о конфликте с Украиной СМИ ожидали услышать во внешнеполитической части ежегодного послания президента Путина. Однако он ни слова не сказал о нынешней ситуации, вернувшись к событиям 2014 года и вновь заявив, что экс-президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти "с помощью вооруженного переворота".

Курс доллара и евро резко снизился после новостей о возвращении войск. Доллар по состоянию на 14:09 мск стоил 76,2 рубля, а всего за несколько минут к 14:22 мск он упал до 75,45 рубля. Евро упал с 91,88 рубля до 91,1 рубля за тот же период.

Глава украинского министерства обороны Андрей Таран, выступая в Европарламенте, говорил, что вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных. В Вашингтоне заявляли, что с российской стороны границы сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года, когда была самая острая стадия вооруженного конфликта на востоке Украины.

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. Британия обеспокоена наращиванием российских войск у границ Украины и призывает к деэскалации, заявил во вторник министр иностранных дел Доминик Рааб. На прошлой неделе отвести российские войска призывали лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Генштабу, командующим войсками военных округов и ВДВ министр поставил задачу приступить с 23 апреля к возвращению войск. Он приказал до 1 мая вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. "Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал Шойгу на совещании, проходившем в аннексированном Крыму.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели, — сказал Путин, не конкретизируя, кого он имеет в виду. — Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Белый дом тогда сообщал, что Джо Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Киевом и предложил ему в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. При этом, как отмечали в Белом доме, предложение не означало отказа от намерений ввести новые санкции против России. Они были объявлены через два дня.

В Кремле ранее заявляли, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению, а опасности для других стран мира они не представляют. Как говорил пресс-секретарь Пескова Дмитрий Песков, Москва лишь принимает меры для обеспечения своей безопасности, поскольку рядом находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война".

Шойгу ранее говорил, что переброска войск к западным границам страны связана с проверкой боеготовности армии в ответ на "угрожающую военную деятельность" со стороны НАТО. А сейчас в Крыму министр обороны России снова заявил, что и вблизи южных границ России "значительно повышается военная активность блока НАТО" и "усиливается разведывательная деятельность".

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", — сказал Шойгу.