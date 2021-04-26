Здоровье
26.04.2021, 07:40

ВИДЕО | Сколько времени нормально проводить за компьютером?

 
screenshot youtube
В марте в Эстонии проходила акция, посвященная общеевропейской неделе медиаграмотности. Об одной из тем, с ней связанных, пишет Toitumine.ee.

Ответить на этот вопрос сейчас довольно-таки сложно, потому что помимо развлечений, игр и социальных сетей, в компьютере проходит вся школьная работа.

Нужно подумать о том, сколько времени мы проводим все компьютера. Есть ли у нас время, чтобы побыть с семьёй или заняться своим хобби.

Если чувствуешь, что проводишь слишком много за компьютером, то можно, например, во время разговора с друзьями заниматься параллельно другим делом. Например, рисуй или гуляй.

Также составление плана на день может помочь ограничить время проведённое за компьютером.

Видео на эстонском с русскими субтитрами.

Составлено на основе Toitumine.ee

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