Сегодня Эстония отмечает День военных ветеранов

”В этот день мы преклоняем голову перед бойцами, которые пожертвовали для защиты Эстонии самым дорогим — здоровьем и жизнями”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Из-за коронавируса в этом году памятный день предстоит отмечать в кругу близких. Тем не менее, Силы обороны призывают жителей Эстонии выразить уважение участникам зарубежных миссий, — женщинам и мужчинам, — а также их семьям, подняв государственные флаги.

В свою очередь Объединение раненых бойцов Эстонии и Найскодукайтсе призывают носить в апреле аксессуары с перелеской — официальным символом поддержки ветеранов. Вырученные с покупки символики средства в частности будут направлены в НКО Ветераны Сил обороны.

Также пожертвования позволят закупить необходимое оборудование в Нарвскую больницу, помочь в оказании психологической помощи, построить открытый тренажерный зал в Вильянди и поддержать деятельность Союза инваспорта Эстонии.

Подробная информация о благотворительной кампании доступна по адресу annameau.ee.

В Эстонии насчитывается более 3000 военнослужащих Сил обороны и Кайтселийта, в том числе 123 женщин, обладающих статусом ветерана. Эстония участвует в зарубежных миссиях с 1995 года, эстонские военные служили в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Ливане, Македонии, Израиле и Сирии, Ираке, Косов, Афганистане, Мали, Аденском заливе, Средиземноморье и Центрально-Африканской республике.