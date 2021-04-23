ФОТО: Невилль диктует условия в Хорватии, Тянак пока четвертый
Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") пока занимает четвертое место, уступая своему партнеру по команде 24 секунды.
Борьбу за победу в Хорватии начали 10 экипажей, которые представляют трех автопроизводителей - "Тойоту", "Хендай" и "Форд". Однако уже на первом спецучастке вылетел с трассы лидер общего зачета чемпионата мира Калле Рованперя ("Тойота").
Ралли Хорватии (4/20)
Расписание Ралли Хорватии
23 апреля (пятница)
09:39 СУ1 6,94 км НЕВИЛЛЬ
10:32 СУ2 23,76 км НЕВИЛЛЬ
11:35 СУ3 10,1 км ОЖЬЕ
12:38 СУ4 9,11 км НЕВИЛЛЬ
16:01 СУ5 6,94 км
16:54 СУ6 23,76 км
17:57 СУ7 10,1 км
19:00 СУ8 9,11 км
24 апреля (суббота)
09:29 СУ9 20,3 км
10:17 СУ10 20,77 км
11:10 СУ11 11,11 км
12:08 СУ12 8,78 км
15:29 СУ13 20,3 км
16:17 СУ14 20,77 км
17:10 СУ15 11,11 км
18:08 СУ16 8,78 км
25 апреля (воскресенье)
08:20 СУ17 25,2 км
09:38 СУ18 14,09 км
11:11 СУ19 25,2 км
14:18 СУ20 14,09 км бонусный заезд