WRC
23.04.2021, 12:30

ФОТО: Невилль диктует условия в Хорватии, Тянак пока четвертый

 
Ott Tänak
Ott Tänak
Foto: Hyundai
На дорогах Хорватии стартовал третий этап чемпионата мира по авторалли. После утренней сесии первого дня ралли лидерство захватил бельгиец Тьерри Невилль ("Хендай"), выигравший три заезда.

Эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай") пока занимает четвертое место, уступая своему партнеру по команде 24 секунды.

Борьбу за победу в Хорватии начали 10 экипажей, которые представляют трех автопроизводителей - "Тойоту", "Хендай" и "Форд". Однако уже на первом спецучастке вылетел с трассы лидер общего зачета чемпионата мира Калле Рованперя ("Тойота").

Ралли Хорватии (4/20)

Расписание Ралли Хорватии
23 апреля (пятница)
09:39 СУ1 6,94 км НЕВИЛЛЬ
10:32 СУ2 23,76 км НЕВИЛЛЬ
11:35 СУ3 10,1 км ОЖЬЕ
12:38 СУ4 9,11 км НЕВИЛЛЬ
16:01 СУ5 6,94 км
16:54 СУ6 23,76 км
17:57 СУ7 10,1 км
19:00 СУ8 9,11 км

24 апреля (суббота)
09:29 СУ9 20,3 км
10:17 СУ10 20,77 км
11:10 СУ11 11,11 км
12:08 СУ12 8,78 км
15:29 СУ13 20,3 км
16:17 СУ14 20,77 км
17:10 СУ15 11,11 км
18:08 СУ16 8,78 км

25 апреля (воскресенье)
08:20 СУ17 25,2 км
09:38 СУ18 14,09 км
11:11 СУ19 25,2 км
14:18 СУ20 14,09 км бонусный заезд

Оставить комментарий Читать комментарии