ФОТО: Невилль диктует условия в Хорватии, Тянак пока четвертый

Борьбу за победу в Хорватии начали 10 экипажей, которые представляют трех автопроизводителей - "Тойоту", "Хендай" и "Форд". Однако уже на первом спецучастке вылетел с трассы лидер общего зачета чемпионата мира Калле Рованперя ("Тойота").