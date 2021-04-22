ОФИЦИАЛЬНО | Правительство утвердило смягчение ограничений по COVID-19

С 3 мая заниматься спортом и тренировками в помещениях, проводить там молодежную работу, деятельность по интересам и занятия по повышению квалификации можно с соблюдением правила 2+2 и других мер предосторожности. Это значит, что вместе могут заниматься до двух человек, придерживаясь с другими дистанции не менее двух метров. Помимо прочего это значит, что разрешены также парные тренировки, которые подпадают под определение индивидуального спорта, например, парная игра в теннис. При организации деятельности необходимо учитывать требование заполнять помещения не более, чем на 25%. Групповые тренировки и виды деятельности по-прежнему запрещены.

Все группы включают в себя также руководителя. Если групп больше одной, то они не должны пересекаться. Групповое ограничение не распространяется на учеников одного класса, допущенного к контактному обучению, а также на детей из одной группы детского сада. Также оно не затрагивает все прежние исключения, то есть профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее, спортсменов высшей и первой лиги, деятельности, связанной с внутренней безопасностью и обороной, людей с особыми потребностями и деятельность, связанную с реабилитацией. Также ограничения не распространяются на семьи.

С 26 апреля все эти виды деятельности вне помещений разрешено проводить в группах до 10 человек.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, а также дополнительное обучение и повышение квалификации в помещениях и вне их

С 3 мая ученики 1-4 классов будут допущены к контактному обучению с соблюдением мер предосторожности. Допуск к контактному обучению остальных школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

С 3 мая к контактному обучению будут допущены учащиеся 1-4 классов, изменятся требования к мероприятиям и деятельности вне помещений, с дополнительными мерами предосторожности касательно заполняемости помещений, времени работы и передвижения откроются магазины. Для передвижения в публичных помещениях останется в силе правило 2+2 и обязанность носить маску. Для предотвращения распространения коронавируса по-прежнему необходимо придерживаться дистанции и на улице.

С соблюдением мер безопасности можно проводить и такие виды дополнительного обучения и экзаменов, которые необходимы для получения свидетельства о профессиональной квалификации с ограниченным сроком действия.

Спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия, а также спортивные соревнования

С 3 мая вне помещений разрешено проводить спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия максимум для 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек, включая руководителя. Группы не должны пересекаться между собой. Мероприятие должно завершиться к 21.00.

С 3 мая увеличится разрешенное количество участников профессиональных соревнований высшего уровня, в том числе первой лиги. Это значит, что в помещениях в соревнованиях вместе с персоналом может участвовать до 100, а вне помещений — до 200 человек. В помещениях мне зоны соревновательной деятельности можно передвигаться с соблюдением правила 2+2. Это касается, например, раздевалок и деятельности вспомогательного персонала. Зрителей на соревнованиях быть не должно. Временных ограничений для соревнований высшего уровня не установлено.

Бани, СПА, бассейны, водные центры

Бани, СПА, бассейны в помещениях и водные центры должны оставаться закрытыми также после 3 мая.

С 3 мая в них можно только заниматься спортом и тренироваться, учитывая вышеперечисленные ограничения для занятий спортом.

С 3 мая с 6.00 до 21.00 могут быть открыты расположенные под открытым небом бассейны, водные центры и СПА, а также, например, баccейны-бочки. Если речь идет о территории, на которой расположена также построенная баня, то она должна быть закрыта. Одновременно на открытой территории могут находиться в группах до 10 человек не более 150 человек.

Музеи и выставочные помещения, богослужения, публичные мероприятия и собрания под открытым небом