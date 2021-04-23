ТТУ предлагает выпускникам помощь по математике на русском языке

С сегодняшнего дня будут постепенно добавляться тематические учебные видео и задания на русском языке. Бесплатный онлайн-курс является дополнением к проводимому в школах обучению.

Курс предназначен для тех, кто заканчивает общеобразовательные школы или профессиональные училища и собирается сдавать «широкий» госэкзамен по математике. Число участников курса не ограничено, на данный момент курс проходит 2128 учеников. Активное участие позволит выпускникам закрепить приобретенные знания и повторить изученное ранее, придаст дополнительной уверенности при получении среднего образования и планировании дальнейшего обучения.

Дополнительная информация о курсах и регистрации доступна по ссылке.

Госэкзамен по математике пройдет 21 мая. Дополнительные экзамены можно сдать 3 или 18 июня. На экзамены по «узкой» и «широкой» математике зарегистрировалось 9016 человек.