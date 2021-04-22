Движение и спорт: как привести себя в форму и избавиться от депрессии?



Никто не идеален. Потерпеть неудачу, когда ты не можешь достичь краткосрочных целей или ты просто слишком устал, чтобы что-то делать – это нормально. Признай, что это случилось, но не переживай из-за этого. Потому что завтра новый день, и краткосрочные неудачи не важны в долгосрочной перспективе. Смотри вперёд. И если тебе нужна помощь, спроси, потому что кто-то всегда протянет руку помощи.