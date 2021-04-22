Здоровье
22.04.2021, 21:37

Движение и спорт: как привести себя в форму и избавиться от депрессии?

 
Фото автора Elly Fairytale: Pexels
Тело человека создано для движения! В нашем теле есть закон: все, что движется, развивается, и все, что бесполезно стоит без дела, регрессирует в развитии! Активный образ жизни и спорт улучшают как физическое, так и психическое здоровье, пишет Toitumine.ee.

Аэробные виды спорта, такие как бег трусцой, плавание, катание на велосипеде, прогулки, танцы, уменьшают тревожность и депрессию. За этим стоят обусловленные физической активностью изменения в кровоснабжении мозга и гормональном балансе. Таким образом, спорт благотворно влияет на эмоции и мотивацию, реакции страха и определенные функции памяти. Движение и спорт дают возможность общаться с людьми, получать новые впечатления и новый опыт.

Положительное действие спорта и движения:

  • Улучшается сон
  • Снижается уровень стресса
  • Улучшается настроение
  • Снижается тревожность
  • Становиться больше энергии
  • Уменьшается усталость
  • Улучшается память, способность в учеб, концентрация внимания
  • Улучшается самооценка
  • Улучшается физическое здоровье


Рекомендации активного образа жизни для детей и подростков:
Занимайся спортом и двигайся с удовольствием и умеренно. Не перенапрягайся и учитывай общее состояние своего здоровья!

Убедись, что поставленная цель:

  • реальна для выполнения и подходят для тебя;
  • измерима (тогда знаешь, сколько ты работал);
  • актуальна (цель что-то для тебя значат).

Не менее 60 минут в день уделяй движению и физической активности. Не сиди долго на одном месте, для этого:

  • сократи время, проводимое перед телевизором, за компьютером и пр.;
  • сократи время провождения в телефоне;
  • небольшие расстояния преодолевай пешком, а не на автобусе или машине;
  • проходи пешком часть пути, которую раньше ты проезжал бы на автобусе.


Некоторые советы, которые помогут:

  • Расскажи друзьям и семье о своих целях, и их поддержка поможет преодолеть возникающую лень.
  • Найди единомышленника, с которым можно начать тренироваться.
  • Изменяй свою физическую активность, чтобы избежать рутины и скуки.
  • Отслеживай свой успех и время от времени вознаграждай себя.


Рекомендации активного образа жизни для взрослых:

  • Еженедельно не менее 150 минут занимайтесь умеренной* или 75 минут интенсивной** физической активностью, или комбинируйте их между собой.
  • Занимайтесь упражнениями умеренной интенсивности хотя бы 10-минутными сериями.


* Умеренная интенсивность — это когда во время занятия спортом человеку становится теплее, сердцебиение и дыхание учащаются, но он может спокойно разговаривать. Занятия с умеренной интенсивностью это, например, езда на велосипеде, скандинавская ходьба с палками.

** Интенсивными считаются, например, бег, плавание, спортивные игры. Во время интенсивной физической деятельности человеку становится жарко, сердцебиение и дыхание значительно учащаются, трудно разговаривать.

Не менее двух раз в неделю выполняйте упражнения, укрепляющие мышцы (например, силовые упражнения, перенос или перемещение тяжестей).

Не сидите долго на одном месте, для этого:

  • регулярно делайте в работе перерывы, чтобы подвигаться
  • сократите время, проводимое перед телевизором, за компьютером и пр.;
  • небольшие расстояния преодолевайте пешком, а не на автобусе или машине;
  • проходите пешком часть пути, которую иначе вы проехали бы на автобусе или машине..

Некоторые советы, которые помогут:

  • Расскажи друзьям и семье о своих целях, и их поддержка поможет преодолеть возникающую лень.
  • Найди единомышленника, с которым можно начать тренироваться.
  • Изменяй свою физическую активность, чтобы избежать рутины и скуки.
  • Отслеживай свой успех и время от времени вознаграждай себя.


Никто не идеален. Потерпеть неудачу, когда ты не можешь достичь краткосрочных целей или ты просто слишком устал, чтобы что-то делать – это нормально. Признай, что это случилось, но не переживай из-за этого. Потому что завтра новый день, и краткосрочные неудачи не важны в долгосрочной перспективе. Смотри вперёд. И если тебе нужна помощь, спроси, потому что кто-то всегда протянет руку помощи.

Составлено на основе Toitumine.ee

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