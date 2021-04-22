Движение и спорт: как привести себя в форму и избавиться от депрессии?
Аэробные виды спорта, такие как бег трусцой, плавание, катание на велосипеде, прогулки, танцы, уменьшают тревожность и депрессию. За этим стоят обусловленные физической активностью изменения в кровоснабжении мозга и гормональном балансе. Таким образом, спорт благотворно влияет на эмоции и мотивацию, реакции страха и определенные функции памяти. Движение и спорт дают возможность общаться с людьми, получать новые впечатления и новый опыт.
Положительное действие спорта и движения:
- Улучшается сон
- Снижается уровень стресса
- Улучшается настроение
- Снижается тревожность
- Становиться больше энергии
- Уменьшается усталость
- Улучшается память, способность в учеб, концентрация внимания
- Улучшается самооценка
- Улучшается физическое здоровье
Рекомендации активного образа жизни для детей и подростков:
Занимайся спортом и двигайся с удовольствием и умеренно. Не перенапрягайся и учитывай общее состояние своего здоровья!
Убедись, что поставленная цель:
- реальна для выполнения и подходят для тебя;
- измерима (тогда знаешь, сколько ты работал);
- актуальна (цель что-то для тебя значат).
Не менее 60 минут в день уделяй движению и физической активности. Не сиди долго на одном месте, для этого:
- сократи время, проводимое перед телевизором, за компьютером и пр.;
- сократи время провождения в телефоне;
- небольшие расстояния преодолевай пешком, а не на автобусе или машине;
- проходи пешком часть пути, которую раньше ты проезжал бы на автобусе.
Некоторые советы, которые помогут:
- Расскажи друзьям и семье о своих целях, и их поддержка поможет преодолеть возникающую лень.
- Найди единомышленника, с которым можно начать тренироваться.
- Изменяй свою физическую активность, чтобы избежать рутины и скуки.
- Отслеживай свой успех и время от времени вознаграждай себя.
Рекомендации активного образа жизни для взрослых:
- Еженедельно не менее 150 минут занимайтесь умеренной* или 75 минут интенсивной** физической активностью, или комбинируйте их между собой.
- Занимайтесь упражнениями умеренной интенсивности хотя бы 10-минутными сериями.
* Умеренная интенсивность — это когда во время занятия спортом человеку становится теплее, сердцебиение и дыхание учащаются, но он может спокойно разговаривать. Занятия с умеренной интенсивностью это, например, езда на велосипеде, скандинавская ходьба с палками.
** Интенсивными считаются, например, бег, плавание, спортивные игры. Во время интенсивной физической деятельности человеку становится жарко, сердцебиение и дыхание значительно учащаются, трудно разговаривать.
Не менее двух раз в неделю выполняйте упражнения, укрепляющие мышцы (например, силовые упражнения, перенос или перемещение тяжестей).
Не сидите долго на одном месте, для этого:
- регулярно делайте в работе перерывы, чтобы подвигаться
- сократите время, проводимое перед телевизором, за компьютером и пр.;
- небольшие расстояния преодолевайте пешком, а не на автобусе или машине;
- проходите пешком часть пути, которую иначе вы проехали бы на автобусе или машине..
Некоторые советы, которые помогут:
- Расскажи друзьям и семье о своих целях, и их поддержка поможет преодолеть возникающую лень.
- Найди единомышленника, с которым можно начать тренироваться.
- Изменяй свою физическую активность, чтобы избежать рутины и скуки.
- Отслеживай свой успех и время от времени вознаграждай себя.
Никто не идеален. Потерпеть неудачу, когда ты не можешь достичь краткосрочных целей или ты просто слишком устал, чтобы что-то делать – это нормально. Признай, что это случилось, но не переживай из-за этого. Потому что завтра новый день, и краткосрочные неудачи не важны в долгосрочной перспективе. Смотри вперёд. И если тебе нужна помощь, спроси, потому что кто-то всегда протянет руку помощи.