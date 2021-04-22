История Маргит Партей: просто делай и никогда не сдавайся
Как начался твой путь к спорту?
В школе физкультура была для меня одним из самых сложных предметов. Мне зачастую не удавалось выполнить предусмотренные нормы, и для меня как отличницы это был ужасный стресс. На уроках физкультуры не было периода тренировок положенной длины, и нас только оценивали: например, на одном уроке мы узнавали, как кидать мяч, а на следующем уже должны были делать это на оценку. Что касается определенных видов бега, никакой систематичной подготовки там не было. Для меня как совершенно не одаренной в спорте, но старательной ученицы эта методика совсем не подходила.
Во время моей учебы в университете на зимних каникулах моя подруга Трийн начала вести занятия зумбой в местном культурном центре, и я часто ходила на тренировки с ней. Благодаря занятиям с Трийн я открыла для себя групповые тренировки. После этого, вернувшись на весенний семестр, я начала ходить в фитнес-клуб Академического спортивного клуба Тартуского университета и продолжаю тренироваться там уже восемь лет. Вскоре после начала тренировок оказалось, что я, — девушка, которая раньше не могла пробежать и километра, — могу пробежать четыре и нормально себя чувствовать. Так зародилась моя любовь к бегу на длинные дистанции.
Что тебя вдохновляет?
Я бы не сказала, что меня что-то вдохновляет действовать — скорее это внутренняя мотивация. Я считаю, что важность вдохновения сильно преувеличена.
Во всех сферах жизни меня больше мотивируют результаты, перемены и развитие как таковые, которые заставляют меня стремиться ко все более амбициозным целям. В спорте меня в первую очередь мотивирует хорошее самочувствие и те потрясающие эмоции, что он дарит. Важнее всего просто начать, получить первые результаты, и дальше все становится намного проще.
Какие испытания были для тебя самыми серьезными? Как ты их преодолела?
Судя по всему, мое самое серьезное испытание еще не закончилось. В конце 2019 года у меня обнаружилось вирусное заболевание сердца — скорее всего, это было вирусное воспаление сердечной мышцы. По словам врачей, восстановление после него может потребовать до полутора лет, а иногда и дольше.
Я всегда была активной и занималась несколькими делами одновременно. После окончания университета я вышла на работу с полной нагрузкой, а по вечерам и выходным занималась своим микро-бизнесом как фотограф. Со временем добавились дополнительные рабочие проекты тут и там. Мы с партнером копили на первый взнос за собственное жилье, и детом 2017 года стали владельцами дома, который надо было полностью перестраивать.
Помимо большой нагрузки на работе, ремонт мы на 90% делали своими руками и на отложенные с зарплаты деньги. Недосып и стресс давали о себе знать. Я дошла до серьезной стадии выгорания, хотя сама этого не замечала. Из-за этого пострадал иммунитет, который не мог больше сопротивляться ни одному вирусу. Каждый месяц в 2019 году я чем-то болела, но продолжала работать и тренироваться. В итоге какой-то случайный вирус дал осложнение на сердце. Начались несколько месяцев болей в груди, ужасной усталости и полного запрета на спорт. С этим было очень сложно справиться и физически, и морально. Я все еще продолжаю бороться с болезнью.
У тебя были неудачи? Чему ты в результате научилась?
Я думаю, у каждого в жизни бывают провалы и неудачи, и не один раз. Могу привести в пример мой второй полный марафон, в 2016 году в Таллинне. Весь год до него у меня был стабильный прогресс в беге, и я была уверена, что смогу пробежать его хоть на минуту быстрее, чем годом раньше. Но я оказалась медленнее и была крайне разочарована. Я даже сомневалась, что захочу бежать марафон на следующий год.
Тем не менее, это дало мне мотивацию лучше тренироваться и еще похудеть в течение года. Следующей осенью я очень даже хотела пробежать этот марафон и улучшила свой личный рекорд на 69 с половиной минут. Без неудачи годом ранее я бы не нашла в себе мотивацию для этих изменений и, вероятно, не пробежала бы тот марафон, который по сей день считаю лучшим в своей жизни воспоминанием.
Какие из своих привычек ты хотела бы изменить и почему?
Мне хотелось бы научиться раньше засыпать, чтобы раньше вставать. Но пока что я смирилась с тем фактом, что, по-видимому, из меня никогда не получится жаворонка. Я намного лучше функционирую по вечерам.
Какова твоя самая крупная цель?
У меня много крупных целей, которых я хочу достичь в жизни. О многих из них я, пожалуй, не рискну рассказывать всем. Что касается спорта, у меня есть две мечты, которые могут никогда не исполниться из-за моего состояния здоровья. Но со своей стороны я намерена сделать все, что от меня зависит, чтобы они стали реальностью. Я хочу однажды снова стать настолько здоровой и сильной, чтобы пробежать еще один полный марафон и подняться на гору Килиманджаро.
Сколько можно для себя запланировать? Я очень люблю планировать. Надо мной часто подшучивают, мол, я всю свою жизнь планирую в таблицах Excel, но вообще-то это вовсе не шутка. У меня есть ежедневник, в котором я каждое воскресенье планирую предстоящую неделю. Самые важные события я дублирую из ежедневника в приложение-календарь в телефоне, чтобы точно о них не забыть.
Как ты ставишь цели и действуешь для их достижения?
Вдобавок к планам я постоянно держу в голове несколько жизненных целей. Мне нравится в начале каждого года ставить перед собой цели в нескольких сферах жизни. Часто у меня есть четкие цели в плане финансов, инвестиций и накоплений, а также в спорте. Каждый год в первую неделю января я записываю их в своем блоге. Но при постановке целей и в стремлении к ним не стоит совсем уж сходить с ума, чтобы не перенапрячься. На 2020 год я впервые не ставила себе целей, чтобы не усугубить выгорание. Самым важным для меня было выздоровление.
Какие вызовы ты готова принять и почему?
Я не тот человек, которого интересуют вызовы. Меня интересуют цели.
Как ты находишь мотивацию, чтобы действовать?
Как я уже писала раньше, лучшая мотивация для меня — это результаты. Главное — это просто начать, получить первые результаты, и дальше становится намного проще!
Не могла бы ты дать нашим читателям 5 советов о том, как ставить цели?
Цель должна быть реалистичной. Никогда не занимавшись спортом, не особенно разумно ставить перед собой цель в следующем году пробежать марафон меньше чем за три часа.
Цель должна быть вызовом. Если у тебя проблемы как раз с постоянством, твоя цель может состоять как раз в том, чтобы к концу следующего привыкнуть тренироваться регулярно. Цель должна быть захватывающей. Если подруга занимается бегом, а тебе бегать не понравилось, нет смысла делать своей целью регулярные пробежки. Найди себе цель, которая будет тебе по душе, которая заставит тебя действовать — делай что-то, что тебе действительно нравится. Запиши свои цели или, еще лучше, поделись ими с кем-нибудь. Если цели записаны или объявлены друзьям публично, они с меньшей вероятностью забудутся.
Постановке целей обязательно должно сопутствовать планирование. Одного лишь того, что цель поставлена, недостаточно. Чтобы добиться цели, нужен разумный план действий. В ходе планирования ты можешь понять, что поставленная цель слишком простая или наоборот, что она тебе не по силам. Изменять цели — это нормально, если ты можешь обосновать это решение для себя.
И наконец, дай, пожалуйста, несколько советов о том, как начать заниматься спортом.
Найди вид спорта, который тебе понравится. Выбор ведь просто огромный! Найди единомышленников, с которыми можно заниматься вместе или делиться своими радостями и печалями. Just do it and never ever give up! (Просто делай и никогда не сдавайся!)