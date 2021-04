История Маргит Партей: просто делай и никогда не сдавайся

Какова твоя самая крупная цель?



Как ты ставишь цели и действуешь для их достижения?



Какие вызовы ты готова принять и почему?



Как ты находишь мотивацию, чтобы действовать?



Не могла бы ты дать нашим читателям 5 советов о том, как ставить цели?



И наконец, дай, пожалуйста, несколько советов о том, как начать заниматься спортом.

Найди вид спорта, который тебе понравится. Выбор ведь просто огромный! Найди единомышленников, с которыми можно заниматься вместе или делиться своими радостями и печалями. Just do it and never ever give up! (Просто делай и никогда не сдавайся!)