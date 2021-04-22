История Маргит Партей: просто делай и никогда не сдавайся

Судя по всему, мое самое серьезное испытание еще не закончилось. В конце 2019 года у меня обнаружилось вирусное заболевание сердца — скорее всего, это было вирусное воспаление сердечной мышцы. По словам врачей, восстановление после него может потребовать до полутора лет, а иногда и дольше.

Я бы не сказала, что меня что-то вдохновляет действовать — скорее это внутренняя мотивация. Я считаю, что важность вдохновения сильно преувеличена. Во всех сферах жизни меня больше мотивируют результаты, перемены и развитие как таковые, которые заставляют меня стремиться ко все более амбициозным целям. В спорте меня в первую очередь мотивирует хорошее самочувствие и те потрясающие эмоции, что он дарит. Важнее всего просто начать, получить первые результаты, и дальше все становится намного проще.

В школе физкультура была для меня одним из самых сложных предметов. Мне зачастую не удавалось выполнить предусмотренные нормы, и для меня как отличницы это был ужасный стресс. На уроках физкультуры не было периода тренировок положенной длины, и нас только оценивали: например, на одном уроке мы узнавали, как кидать мяч, а на следующем уже должны были делать это на оценку. Что касается определенных видов бега, никакой систематичной подготовки там не было. Для меня как совершенно не одаренной в спорте, но старательной ученицы эта методика совсем не подходила. Во время моей учебы в университете на зимних каникулах моя подруга Трийн начала вести занятия зумбой в местном культурном центре, и я часто ходила на тренировки с ней. Благодаря занятиям с Трийн я открыла для себя групповые тренировки. После этого, вернувшись на весенний семестр, я начала ходить в фитнес-клуб Академического спортивного клуба Тартуского университета и продолжаю тренироваться там уже восемь лет. Вскоре после начала тренировок оказалось, что я, — девушка, которая раньше не могла пробежать и километра, — могу пробежать четыре и нормально себя чувствовать. Так зародилась моя любовь к бегу на длинные дистанции.

Я всегда была активной и занималась несколькими делами одновременно. После окончания университета я вышла на работу с полной нагрузкой, а по вечерам и выходным занималась своим микро-бизнесом как фотограф. Со временем добавились дополнительные рабочие проекты тут и там. Мы с партнером копили на первый взнос за собственное жилье, и детом 2017 года стали владельцами дома, который надо было полностью перестраивать.

Помимо большой нагрузки на работе, ремонт мы на 90% делали своими руками и на отложенные с зарплаты деньги. Недосып и стресс давали о себе знать. Я дошла до серьезной стадии выгорания, хотя сама этого не замечала. Из-за этого пострадал иммунитет, который не мог больше сопротивляться ни одному вирусу. Каждый месяц в 2019 году я чем-то болела, но продолжала работать и тренироваться. В итоге какой-то случайный вирус дал осложнение на сердце. Начались несколько месяцев болей в груди, ужасной усталости и полного запрета на спорт. С этим было очень сложно справиться и физически, и морально. Я все еще продолжаю бороться с болезнью.

У тебя были неудачи? Чему ты в результате научилась?



Я думаю, у каждого в жизни бывают провалы и неудачи, и не один раз. Могу привести в пример мой второй полный марафон, в 2016 году в Таллинне. Весь год до него у меня был стабильный прогресс в беге, и я была уверена, что смогу пробежать его хоть на минуту быстрее, чем годом раньше. Но я оказалась медленнее и была крайне разочарована. Я даже сомневалась, что захочу бежать марафон на следующий год.

Тем не менее, это дало мне мотивацию лучше тренироваться и еще похудеть в течение года. Следующей осенью я очень даже хотела пробежать этот марафон и улучшила свой личный рекорд на 69 с половиной минут. Без неудачи годом ранее я бы не нашла в себе мотивацию для этих изменений и, вероятно, не пробежала бы тот марафон, который по сей день считаю лучшим в своей жизни воспоминанием.

Какие из своих привычек ты хотела бы изменить и почему?

