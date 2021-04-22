Как жить здоровой жизнью?

Соблюдай баланс





Говоря простыми словами, здоровое питание означает, что ты не ешь больше или меньше, чем нужно организму, и питаешься сбалансировано – организм получает необходимые белки, углеводы, жиры, клетчатку и витамины из пищи.



Следи за количеством





Никакая еда не является здоровой или нездоровой, полезной или вредной, но всё зависит от количества съеденного и частоты приема пищи. Важно завтракать и избегать чрезмерного употребления безалкогольных и алкогольных напитков.



Двигайся регулярно





Помимо питания, для твоего здоровья очень важно движение. Поступление и расход энергии должны быть сбалансированы. Для поддержания нормального обмена веществ и хорошего состояния здоровья обязательно нужно двигаться и сокращать время, проведенное в течение дня в сидячем положении, особенно за различными экранами. Поэтому после школы или работы хорошо пойти на тренировку или, например, прогуляться на природе. Читай больше о движении и спорте.



Избегай вещества, вызывающие зависимость





Различные вещества, вызывающие зависимость, такие как табак, алкоголь и наркотики, в том числе и энергетические напитки, истощают организм и не рекомендуются ни в каком возрасте. Никакие фрукты или бег не компенсируют ущерб, причиненный организму в результате употребления вызывающих зависимость веществ.



Заботься о душевном здоровье





Важно, чтобы мы были психически здоровы, то есть были позитивными, довольными и счастливыми. Также очень важно, чтобы мы сами или другие люди не вредили нашему душевному здоровью и не влияли на наши мысли в неправильном направлении. Нет смысла тратить время на то, что ты не можешь изменить или повлиять, и энергию на друзей, которые не являются тебе хорошими друзьями.



Запомни!

Будь активен – двигайся больше, сиди меньше;

Начинай день с завтрака;

Питайся регулярно;

Ешь как минимум 5 горстей фруктов и овощей в день;

Отдавай предпочтение не мясу, а рыбе;

Не употребляй вещества, вызывающие зависимость;

Не увлекайся алкоголем;

Цени пищу;

Думай позитивно!