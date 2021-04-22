Здоровье
22.04.2021, 15:45

Как жить здоровой жизнью?

 
Tallinna maraton 2018 pildinopped
Tallinna maraton 2018 pildinopped
Foto: Andres Putting
Здоровый образ жизни зависит от каждого человека. В первую очередь это связано с питанием, движением, а также с употреблением веществ, вызывающих зависимость, и даже с мыслями, которые крутятся в голове. Здоровый образ жизни – это баланс между физическим и психическим/душевным здоровьем, пишет Toitumine.ee.

Соблюдай баланс


Говоря простыми словами, здоровое питание означает, что ты не ешь больше или меньше, чем нужно организму, и питаешься сбалансировано – организм получает необходимые белки, углеводы, жиры, клетчатку и витамины из пищи.

Следи за количеством


Никакая еда не является здоровой или нездоровой, полезной или вредной, но всё зависит от количества съеденного и частоты приема пищи. Важно завтракать и избегать чрезмерного употребления безалкогольных и алкогольных напитков.

Двигайся регулярно


Помимо питания, для твоего здоровья очень важно движение. Поступление и расход энергии должны быть сбалансированы. Для поддержания нормального обмена веществ и хорошего состояния здоровья обязательно нужно двигаться и сокращать время, проведенное в течение дня в сидячем положении, особенно за различными экранами. Поэтому после школы или работы хорошо пойти на тренировку или, например, прогуляться на природе. Читай больше о движении и спорте.

Избегай вещества, вызывающие зависимость


Различные вещества, вызывающие зависимость, такие как табак, алкоголь и наркотики, в том числе и энергетические напитки, истощают организм и не рекомендуются ни в каком возрасте. Никакие фрукты или бег не компенсируют ущерб, причиненный организму в результате употребления вызывающих зависимость веществ.

Заботься о душевном здоровье


Важно, чтобы мы были психически здоровы, то есть были позитивными, довольными и счастливыми. Также очень важно, чтобы мы сами или другие люди не вредили нашему душевному здоровью и не влияли на наши мысли в неправильном направлении. Нет смысла тратить время на то, что ты не можешь изменить или повлиять, и энергию на друзей, которые не являются тебе хорошими друзьями.

Запомни!

  • Будь активен – двигайся больше, сиди меньше;
  • Начинай день с завтрака;
  • Питайся регулярно;
  • Ешь как минимум 5 горстей фруктов и овощей в день;
  • Отдавай предпочтение не мясу, а рыбе;
  • Не употребляй вещества, вызывающие зависимость;
  • Не увлекайся алкоголем;
  • Цени пищу;
  • Думай позитивно!


Составлено на основе Toitumine.ee

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