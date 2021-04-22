Евросоюз может объявить режим ЧС в отношениях с Россией

Кстати, ни Грузия, ни Украина не были членами НАТО, более того, на территории Украины, в Севастополе, была дислоцирована российская военно-морская база. Но это почему-то не спасло ни Грузию, ни Украину от российской агрессии. Неужели Раудвере уверен, что присутствие НАТО не спасёт Эстонию от русских, а если НАТО из Эстонии уйдёт, то страна получит гарантии безопасности? По-моему, рассуждать подобным образом могут только псевдо-эксперты в пропагандистских шоу на российском телевидении. Или это удел ”полезных идиотов”, которые конвертируют свой показной идиотизм в политическую и финансовую поддержку сил, враждебных собственному государству.

Ну что ж! Эстония — либеральная страна, где каждый имеет право свободно высказывать своё мнение, даже если оно не соответствует официальной позиции государства по тем или иным вопросам. Другое дело, что подобного рода высказывания не должны наносить ущерба национальным интересам страны. А главное, нельзя безнаказанно манипулировать аудиторией, выдавая ложь за истину. Так, Харри Раудвере смело заявляет, что Россия никогда не начнёт войну первой, забыв при этом о российской агрессии против Грузии в 2008 г. и против Украины в 2014 г.

Этот товарищ давно использует Nõmme Raadio для проповеди странных идей. Исключением не стали и несколько мыслей Раудвере, озвученных в эфире программы ”Обеденный час”. Например, дедушка Харри изрёк, что ”Эстонии придётся отвечать перед Россией за русофобские заявления”, ”Русские говорят: подходите ближе и получите между глаз” и ”Никакое НАТО не спасёт Эстонию от русских”. Следуя своему фирменному стилю общения с аудиторией, г-н Раудвере при этом не удержался от грязных оскорблений в адрес Тоомаса Хендрика Ильвеса за слова об опасности русских. Дескать, нет от русских никакой опасности!

Инициатива экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о временном замораживании права россиян на въезд в Европу стала сенсацией недели. Поток комментариев хлынул со всех сторон. Понятно, что в Москве на это только криво ухмыльнулись, дескать: гавкайте-гавкайте, вассалы Байден-Шер-Хана! Зато в самой Эстонии данное предложение подверглось ожидаемой жесточайшей критике в русскоязычном сегменте соцсетей.

Допускаю, что человек может искренне заблуждаться. Но вот Харри Раудвере, с одной стороны, заявляет, что ограничение права россиян на посещение Европы — глупость, потому что миф об опасности России — это выдумка тупых русофобов. С другой стороны, этот же Харри предупреждает, что Эстонии придётся держать ответ перед Россией за свою русофобию, НАТО не спасёт Эстонию от русских и вообще русские, чуть что им не по нраву, сразу бьют между глаз. Так что же делать Европе в логике ”истинного Харри”: дружить с Россией или бояться России? Или лечь под Россию и не дёргаться, как об этом мечтает кремлёвский чекистско-олигархический конклав? И на чьей стороне в этой истории Харри Раудвере?

Хотя, конечно, таких ”харри” в запасниках российской пропаганды пруд пруди по всему миру. В иностранных редакциях Russia Today кто только не работает — от бразильского журналиста до бывшего руководителя французских спецслужб. И Евросоюз очевидным образом проигрывает России информационную войну, одновременно демонстрируя свою беззащитность перед деятельностью российских спецагентов, которые по всей Европе устраивают теракты и открыто используют статус дипломатов для сбора разведывательной информации в пользу России. Поэтому инициатива г-на Ильвеса родилась не на пустом месте. Скорее, это крик отчаяния, который должны услышать во всех европейских столицах.

Однако я не поддерживаю предложение о замораживании виз россиянам. В конце концов, не все из них должны нести ответственность за безответственное поведение российской власти на международной арене.