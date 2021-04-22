Верный и жизнелюбивый. Друзья вспоминают умершего от коронавируса 37-летнего Григория Сенькива

21 апреля от коронавируса умер Григорий Сенькив, глава Центра информации о безопасности и обороне. По словам его близких, в больницу он попал в конце марта. 1 апреля его подключили к ИВЛ, с этого момента и до самой смерти его состояние было стабильно тяжелое. Аппарат ИВЛ был подключен к нему 20 дней, врачи старались делать все, что было в их силах. Но, к сожалению, 21 апреля Григорий скончался. Ему было всего 37 лет. Без папы остался маленький ребенок, который родился прошлой осенью.

Его коллеги обращают внимание, что Григорий до того, как заразился коронавирусной инфекцией, был абсолютно здоров и никогда ни на что не жаловался. О его принадлежности к какой-либо из групп риска им не известно.

"Похоже, что реакция на коронавирусную инфекцию очень индивидуальна", — строят догадки они.

RusDelfi попросил его коллег и друзей рассказать, чем занимался Григорий.

”Григорий родился в небольшом городе Кивиыли на Северо-Востоке Эстонии, где окончил Русскую Гимназию г. Кивиыли в 2002 году. В школьные годы увлекался изобразительным искусством и бальными танцами, а в гимназических классах возглавил ученическое самоуправление. Уже тогда стал вести активную общественную жизнь, поскольку был неравнодушен к социальным и политическим проблемам как своего родного региона, так и Эстонии в целом”, — рассказывает его друг, коллега по Центру информации о безопасности и обороне Дмитрий Теперик.

Все его друзья и знакомые выделяют жизнелюбие Григория. Он любил помогать и работать. В том числе, уже после переезда в Таллинн, продолжал заниматься родным Ида-Вирумаа.