ФОТО И ВИДЕО | Почему машины спасателей за Горхоллом опускают в море шланги?



Юмористические комментарии не заставили себя ждать: люди предположили, что теперь пожары стали тушить морской водой или таким образом регулируют уровнь моря.

Издание Forte обратилось за разъяснением к Спасательному департаменту.

Один из руководителей Пыхьяского спасательного центра Прийт Янно пояснил, что у Горхолла проходят учения по соединению в одну линию нескольких рукавов для всасывания воды.

"Речь идет о плановый тренировках по развертыванию линии для забора воды из открытых водоемов", — сказал он.

По словам Янно, как правило в цистернах спасательных машин находится пресная вода, но если при пожаре ситуация такова, что самым быстрым и эффективным будет вариант забора воды из моря, то это тоже практикуется.

"В море мы ничего сомнительного не сбрасываем", — добавил Янно.