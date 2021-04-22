Экономика
22.04.2021, 14:51

Скандальный руководитель Wendre покидает должность. Его заменит бывший глава Baltika

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Meelis Milder
Meelis Milder
Foto: Ilmar Saabas
С 1 мая новым членом правления AS Wendre станет Меэлис Мильдер — эксперт в области менеджмента, имеющий многолетний опыт управления в швейной и текстильной промышленности. Нынешний генеральный директор Деннис Ульрик Кристенсен покинет компанию по соглашению сторон.

Wendre недавно стало центром скандала, когда бывшие сотрудники пожаловались изданию Äripäev, что глава предприятия Деннис Ульрик Кристенсен относится к работникам не по-человечески. Например, под его руководством в предприятии начали точно измерить, во сколько сотрудник приходит на работу и сколько времени проводит на обеденном перерыве.

Работников также заставляли подписывать документ, который позволяет выписать им крупный штраф, если они будут негативно отзываться о предприятии. Тогда Кристенсен не видел проблемы в сложившейся ситуации.

”Напряженные отношения между сотрудниками Wendre и руководителем не способствует долгосрочному успеху и стабильности компании”, — сказал владелец Wendre Петер Хунт. ”Мы посоветовались с нашим нынешним руководителем Деннисом Ульриком Кристенсеном на тему выхода из сложившейся ситуации, и пришли к выводу, что руководство компании нуждается в изменениях, которые помогут быстро восстановить спокойствие в коллективе, снять напряженность и двигаться вперед.Все сотрудники должны иметь возможность приходить на работу с радостью и посвящать себя достижению общих целей. Я благодарен Деннису за проделанную работу и проявленное понимание”.

Новым руководителем и членом правления AS Wendre станет Меэлис Милдер, имеющий многолетний опыт управления в швейной и текстильной промышленности. ”Меэлис возьмет на себя руководство сроком на один год. Его задача заключается в том, чтобы привести дела в порядок и вдохновить коллектив на долгосрочную перспективу”, — сказал Петер Хунт. ”Жизненный опыт Меэлиса, его знания, способность видеть картину в целом и стремление к достижению наилучших результатов жизненно важны для Wendre сегодня”.

По словам Меэлиса Мильдера, компания Wendre выделяется на рынке Эстонии, поскольку в текстильной сфере не осталось крупных игроков. ”Я очень серьезно отношусь к своей задаче и считаю, что вся команда Wendre готова обеспечить долгосрочный успех компании, что очень важно для всех 700 сотрудников. Успех никогда не бывает индивидуальным, успех — это коллективное достижение. Коллективу Wendre удавалось добиваться этого на протяжении многих лет, и я хочу внести свой вклад в устойчивость этих достижений”, — сказал Меэлис Милдер.

Более 30 лет Меэлис Мильдер руководил крупнейшим модным концерном Baltika, который он основал в качестве генерального директора в 1987 году. Сегодня Меэлис Мильдер — приглашенный лектор на кафедре менеджмента Тартуского университета, член совета Tallinna Kaubamaja, член правления Эстонской торгово-промышленной палаты и советник нескольких стартапов.

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