КАРТА | В центре Таллинна начинается восстановительный ремонт дорог

”Сначала работы начнутся на улице Лаутери, затем будут отремонтированы улицы Лембиту, Каука, Куке, Вирмалисе и Туви. В ходе восстановительного ремонта улиц будет обновлено дорожное покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, замены бордюры и люки. Просим участников движения следовать временным знакам, надеемся на понимание и приносим извинения за временные неудобства”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Кроме перечисленных выше дорог, которые будут отремонтированы из средств государственного бюджета, в этом году в рамках инвестиционной программы Таллинна планируется отремонтировать и целый ряд других внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек.

Так, например, в ближайшее время планируется начать ремонт улиц Аэдвилья, Ластекоду (участок Одра-Кельдримяэ), Татари (участок Пярнуское шоссе-Веэренни), тротуаров на улицах Комеди, Ааса и Сатурни, а также улиц Пильве и Винеери. Продолжается реконструкция улицы Поска и в скором времени начнется ремонт улицы Кундери.

Первый этап внутриквартальных дорог проходит по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы проводит Tee ja Tee OÜ. Их стоимость составляет 590 000 евро. Срок выполнения работ — 13 июля 2021 года.