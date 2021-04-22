Поздравляем! В Таллинне 18 участников ”Тотального диктанта” написали текст на отлично

По итогам проверки определились 18 отличников — им уже было отправлено соответствующее оповещение. В качестве награды они получат книги от авторов Тотального диктанта последних лет, а также сувениры от организаторов акции ”Тотальный диктант” и города.

По словам главы организационного комитета Михаила Кылварта, таллиннские участники снова вызывают чувство заслуженной гордости. ”Таллинн в очередной раз стал самой многочисленной площадкой в мире, заняв первое место по количеству участников за пределами России. И то, что среди них 18 человек написали диктант на отлично — это замечательный результат! Поздравляю всех, кто принял участие в нынешней акции, и уверен, что в будущем году и участников, и отличников в Таллинне будет еще больше, ведь Тотальный диктант все больше становится мероприятием для всей семьи”, — сказал Кылварт.

Примечательно, что среди отличников есть и члены одной семьи, а подавляющее большинство из 18 отличников — представительницы прекрасного пола, и только один мужчина. Из 18 работ-”отличниц” пять были написаны без единой ошибки и 13 работ — с одной пунктуационной ошибкой. Частые ошибки, встречавшиеся в остальных работах: ”как-будто” вместо ”как будто”, ”прибалтика” вместо ”Прибалтика” и ”комбинизончик” вместо ”комбинезончик”.

Как рассказала глава комиссии по проверке работ в Таллинне филолог Алена Тедер, проверяли в этом году Тотальный диктант не совсем обычно. ”Каждый филолог был в своём домашнем офисе и внимательно проверял работы, руководствуясь обновлявшимися инструкциями. В этом была и трудность, и некая лёгкость. Каждый планировал свою работу сам, но не хватало чувства единства, когда в былые годы мы дружно проверяли диктанты в аудиториях Таллиннского университета. Конечно, мы созванивались, советовались, но это, знаете ли, совсем иной формат. Так что ждем Тотальный диктант 2022 — в режиме общих встреч и для его написания, и для его проверки”, — выразила надежду Тедер.