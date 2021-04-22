Поздравляем! В Таллинне 18 участников ”Тотального диктанта” написали текст на отлично(1)
По итогам проверки определились 18 отличников — им уже было отправлено соответствующее оповещение. В качестве награды они получат книги от авторов Тотального диктанта последних лет, а также сувениры от организаторов акции ”Тотальный диктант” и города.
По словам главы организационного комитета Михаила Кылварта, таллиннские участники снова вызывают чувство заслуженной гордости. ”Таллинн в очередной раз стал самой многочисленной площадкой в мире, заняв первое место по количеству участников за пределами России. И то, что среди них 18 человек написали диктант на отлично — это замечательный результат! Поздравляю всех, кто принял участие в нынешней акции, и уверен, что в будущем году и участников, и отличников в Таллинне будет еще больше, ведь Тотальный диктант все больше становится мероприятием для всей семьи”, — сказал Кылварт.
Примечательно, что среди отличников есть и члены одной семьи, а подавляющее большинство из 18 отличников — представительницы прекрасного пола, и только один мужчина. Из 18 работ-”отличниц” пять были написаны без единой ошибки и 13 работ — с одной пунктуационной ошибкой. Частые ошибки, встречавшиеся в остальных работах: ”как-будто” вместо ”как будто”, ”прибалтика” вместо ”Прибалтика” и ”комбинизончик” вместо ”комбинезончик”.
Как рассказала глава комиссии по проверке работ в Таллинне филолог Алена Тедер, проверяли в этом году Тотальный диктант не совсем обычно. ”Каждый филолог был в своём домашнем офисе и внимательно проверял работы, руководствуясь обновлявшимися инструкциями. В этом была и трудность, и некая лёгкость. Каждый планировал свою работу сам, но не хватало чувства единства, когда в былые годы мы дружно проверяли диктанты в аудиториях Таллиннского университета. Конечно, мы созванивались, советовались, но это, знаете ли, совсем иной формат. Так что ждем Тотальный диктант 2022 — в режиме общих встреч и для его написания, и для его проверки”, — выразила надежду Тедер.
Остальные участники всемирной акции по проверке грамотности ”Тотальный диктант” могут ознакомиться с результатами работ, которые филологи смогли проверить (условия: читаемое качество фото, полная работа), в личном кабинете на сайте акции.
Вот несколько подсказок для участников, с помощью которых там можно найти свою работу:
• Те, кто, несмотря на все предупреждения ведущих, не написали кодового слова, написали его латиницей, двумя-тремя словами или использовали смешанный алфавит: при поиске своего результата на сайте вводите слово ”диктант” как свое кодовое слово.
• Если вы добавили в свое кодовое слово цифры, при поиске своей работы вводите свое кодовое слово без цифр.
• Написавшие свое имя латиницей — должны будут ввести его кириллицей.
• Написавшие свое имя, используя точки, цифры и другие знаки — должны будут ввести то же самое, только без этих знаков.
• Если вы вообще не написали своего имени, то найти работу можно будет, введя адрес электронной почты, с которого вы прислали свою работу.
Желающие получить проверенную работу с пометками филологов смогут сделать это в Центре русской культуры (бульвар Мере, 5) в период с 26 по 30 апреля, с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00. Если останутся филологические вопросы, то сохраните работу до следующего года и филологи вам все объяснят.
Согласно предоставленным организаторами цифрам, на проверку таллиннским филологам было прислано около 700 текстов. Некоторые работы поступили на электронную почту значительно позже заявленных регламентом 15 минут по окончании диктанта, либо качество фотографии не позволяло прочитать текст целиком, поэтому в результате филологи проверили 631 текст. Каждая работа проверялась дважды.
Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран.
Для многих жителей столицы ”Тотальный диктант”, который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город, в том числе и в этом году, неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России.