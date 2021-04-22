Изменения в законе упростят прием на работу несовершеннолетних

Законопроект дает работникам и чиновникам с обязанностью попечительства право просить о гибких условиях работы или службы, например, о частичной занятости, гибкой организации работы или возможности удаленной работы.

”Уже сегодня у всех работников есть возможность попросить у работодателя гибкие условия труда, а также у работодателя есть право решить, может ли он пойти навстречу. При принятии законопроекта в дальнейшем работодатели должны будут всегда оценивать ходатайства людей, воспитывающих детей младше 8 лет, и людей с иными обязанностями попечительства. Если у работодателя нет возможности предложить гибкие условия труда, то он должен будет это обосновать”, сказать министр здоровья и труда Танель Кийк.

Также законопроект устанавливает в отношении работников или чиновников с обязанностью попечительства обратное бремя доказывания при спорах о прекращении трудового договора или освобождении от службы. При прекращении договора с работником с обязанностью попечения работодатель должен в дальнейшем доказать, что причиной прекращения трудового договора не являлась его нагрузка в связи с попечительством. Изменения исходят из директивы 2019/1158 Европейского парламента и Совета, в которой идет речь о балансе трудовой и частной жизни родителей и попечителей.

В этом же законопроекте смягчаются условия заключения трудового договора с работниками 13-14 лет. С изменением в законе пропадет обязанность получать согласие инспектора по труду за 10 дней до приема на работу молодых людей 13-14 лет. По-прежнему останется действовать требование о ходатайстве разрешения у Трудовой инспекции при приеме на работу детей 7-12 лет. Также, по-прежнему, работодателям запрещено брать на работу несовершеннолетних без одобрения родителей или законных представителей.