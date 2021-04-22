Изменения в законе упростят прием на работу несовершеннолетних(1)
Законопроект дает работникам и чиновникам с обязанностью попечительства право просить о гибких условиях работы или службы, например, о частичной занятости, гибкой организации работы или возможности удаленной работы.
”Уже сегодня у всех работников есть возможность попросить у работодателя гибкие условия труда, а также у работодателя есть право решить, может ли он пойти навстречу. При принятии законопроекта в дальнейшем работодатели должны будут всегда оценивать ходатайства людей, воспитывающих детей младше 8 лет, и людей с иными обязанностями попечительства. Если у работодателя нет возможности предложить гибкие условия труда, то он должен будет это обосновать”, сказать министр здоровья и труда Танель Кийк.
Также законопроект устанавливает в отношении работников или чиновников с обязанностью попечительства обратное бремя доказывания при спорах о прекращении трудового договора или освобождении от службы. При прекращении договора с работником с обязанностью попечения работодатель должен в дальнейшем доказать, что причиной прекращения трудового договора не являлась его нагрузка в связи с попечительством. Изменения исходят из директивы 2019/1158 Европейского парламента и Совета, в которой идет речь о балансе трудовой и частной жизни родителей и попечителей.
В этом же законопроекте смягчаются условия заключения трудового договора с работниками 13-14 лет. С изменением в законе пропадет обязанность получать согласие инспектора по труду за 10 дней до приема на работу молодых людей 13-14 лет. По-прежнему останется действовать требование о ходатайстве разрешения у Трудовой инспекции при приеме на работу детей 7-12 лет. Также, по-прежнему, работодателям запрещено брать на работу несовершеннолетних без одобрения родителей или законных представителей.
”На практике несовершеннолетние часто работают на сезонных работах, как например, сбор клубники, где в зависимости от погодных условий может возникнуть необходимость быстро принять на работу молодых людей. Поэтому, чтобы упростить получение молодыми людьми опыта работы, мы увидели необходимость дать возможность заключать трудовые договора быстрее”, сказал министр Кийк.
Из проведенного в прошлом году Министерством социальных дел анализа следует, что большая часть несовершеннолетних принята на работу на основе обязательственно-правового договора, что не дает достаточных социальных гарантий и не защищает в случае несчастных случаях на рабочем месте. Одной из причин заключения обязательственно-правовых договоров была возможность заключать их быстрее.
Изменения вступят в силу с 1 апреля 2022 года. Часть изменений, касающаяся работы несовершеннолетних, вступит в силу после одобрения законопроекта в Рийгикогу.