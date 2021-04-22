Посол США уехал из России

Посол США в Москве Джон Салливан утром в четверг вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Лондон, откуда он транзитом, как ожидается, направится в Соединенные Штаты для консультаций.

Как сообщил информированный источник, в связи с отсутствием в четверг прямых рейсов в США, посол вылетел из России рейсом "Аэрофлота" в Лондон.

По данным корреспондента "Интерфакса", утром в четверг несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта. Общаться с прессой посол США не стал.

15 апреля США ввели санкции против российского госдолга и объявили о высылке 10 российских дипломатов. Россия выслала 10 американских дипломатов ответ, однако посол в их число не входил.