Telia: теории заговора вокруг 5G и ”желтые” новости лишают нас связи с реальностью

Похоже, что это же происходит и в отношении новых технологий. В конце концов, большинство людей на самом деле не знают, да и не должны знать, как именно работает смартфон, не говоря уже об интернете вещей.

Чтобы понять быстро развивающиеся технологии, требуется все больше и больше знаний в конкретной области. Психологи предполагают, что одна из основных причин, по которым люди склонны верить в теории заговора и дезинформацию, заключается в том, что люди получают простое объяснение сложного явления, которое их пугает из-за того, что они не могут его толком понять.

При этом распространители такой дезинформации часто не осознают, что они делятся ”фактами” или ”новостями”, которые были намеренно искажены или созданы с целью вызвать как можно больше путаницы и паники.

К сожалению, социальные сети — идеальное средство для распространения и ложной информации, непроверенных фактов, теорий заговора и ”желтых” новостей. Этому же способствуют, например, вирусологи-любители, в изобилии появившиеся во время коронавирусной пандемии, или, говоря в контексте 5G, самозваные специалисты по радиотехнологиям, высказывающиеся в социальных сетях.

Аналогичная картина повторяется с технологией 5G. Главная разница между сегодняшней ситуацией и положением десять лет назад — это все более важная роль социальных сетей в нашей повседневной жизни. Именно с их помощью значительное количество людей следит за тем, что происходит в мире.

В начале прошлого десятилетия, когда телекоммуникационные компании активно развивали свои сети 4G, некоторые люди опасались того же, что сегодня приписывают технологии 5G — новой и неизвестной технологии, предполагаемого роста излучения, негативного воздействия на здоровье человека и прочих негативных эффектов. Тем не менее, технология 4G сегодня стала неотъемлемой частью нашей жизни, и большинство людей уже не представляет, как без нее организовать удаленную работу во время чрезвычайных ситуаций и локдаунов, вызванных пандемией коронавируса.

Поэтому еще более важно уметь отсеивать недостоверные данные из информационного поля и доверять экспертам в своей области. Я всегда рекомендую задавать себе вопрос — является ли источник того, что я сейчас смотрю или читаю, надежным и компетентным? Является ли экспертом в этой области тот, кто только что поделился в Facebook захватывающей на первый взгляд теорией? Если мы не задаем эти вопросы, мы создаем для себя иллюзию альтернативной реальности, в результате чего мы можем потерять связь с действительностью.

Люди, которые намеренно распространяют такую ​​дезинформацию, не только небрежны по отношению к другим людям и обществу в целом, но в некоторых случаях даже злонамеренны. В то же время многие не задумываются о том, что каждый пост оставляет цифровой след, который в какой-то момент может сработать против своего автора. Усердный распространитель теорий заговора, скорее всего, в какой-то момент перерастет эту детскую болезнь и, например, захочет устроиться на работу, где неприемлемы антинаучные убеждения. К сожалению, если у него уже создалась определенная репутация, то получение такой работы будет под большим вопросом.

Распространение дезинформации часто сопровождается непоколебимой верой в верность этих теорий и довольно агрессивным способом общения. Почему некоторые люди в социальных сетях и цифровых каналах часто ведут себя противоположно тому, что они делают, например, на улице или в общении с коллегами и знакомыми? Ведь уважение друг к другу и уважение к окружающим не исчезает, ​​как только вы закроете за собой дверь и включите компьютер.

Пожалуй, большинство людей способно дискутировать вежливо и разумно, когда они сидят за столом и видят друг друга. Но если такой же спор происходит на платформе социальных сетей, то оскорблений и навешивания ярлыков не приходится долго ждать.

Привлечение внимания к подобным темам, развитие общих знаний и культуры общения также должны быть целью предприятий, которые считают себя ответственными. Независимо от того, где мы взаимодействуем — на работе, на улице, в торговом центре или в Facebook, важно сохранять достоинство и уважение к другим. Не ценя этого и распространяя ложную информацию, вы становитесь инструментом для тех, кто хочет, чтобы общество было запугано и расколото.