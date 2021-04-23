Из-за падений с самокатов в нарвский травмпункт ежедневно обращаются пациенты(3)
Специалист по коммуникации Нарвской больницы Евгения Парв говорит, что ежедневно в травмпункт обращаются один-два человека из-за полученных травм при падении с самокатов. Врачи Нарвской больницы отмечают, что в основном это молодежь. Травмы связаны с повреждением рук, ног, головы.
"Чаще всего — это так называемая асфальтовая болезнь, когда человек с самоката падает на тротуар, — рассказывает Парв. — Зачастую причина в том, что люди пренебрегают средствами защиты, о которых написано в правилах пользования самокатов Bolt. Понятно, что не каждый человек это соблюдает, и не у каждого человека для одной поездки найдется шлем".
В своем приложении Bolt действительно настоятельно рекомендует использовать шлем, а также отмечает, что пользователь должен быть старше 16 лет.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андрей Якубович говорит, что одно из последних ДТП, связанное с электросамокатом, было зафиксировано на прошлой неделе: ”16 апреля в 19.15 полиция получила сообщение, что на Таллиннском шоссе в Нарве 17-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с электросамоката и получил повреждения головы и челюсти”
По его словам, с начала апреля полицией было зарегистрировано еще одно происшествие. 8 апреля 17-летняя девушка, передвигаясь на электросамокате в Нарве, перепутала кнопки управления и врезалась в припаркованный автомобиль.
О том, что участились случаи обращения в травмпункт из-за падения с самокатов, мэр Нарвы Катри Райк впервые слышит от корреспондента Delfi. Она обещает навести справки по этому поводу. "Хотелось бы видеть статистику. Впервые я слышу это от вас. Ясно, что ситуация с тротуарами в Нарве не самая лучшая. И тех денег, которые мы выделяем для того, чтобы привести их в порядок, разумеется, недостаточно. Каждый сам выбирает, по какой дороге ехать. Надо быть осторожным!", — призывает мэр.
Тем не менее Райк приветствует появление услуги по прокату электросамокатов в Нарве. По ее словам, вандализм, кражи и травмы — это не типичная нарвская проблема. При запуске данной услуги с этими проблемами сталкивались и другие города и страны.
"В Нарве живут такие же люди, как и в других городах. Для молодежи прокат самокатов интересен. Благодаря этому молодежь может проводить свое свободное время на свежем воздухе. Это то, что надо!" — уверена мэр.
Правила использования электросамокатов Bolt:
- Не более одного человека на самокате
- Тормозите заранее и плавно
- Избегайте крутых спусков
- Следуйте правлам дорожного движения
- По возможности передвигайтесь по велодорожкам
- Передвигайтесь аккуратно и предсказуемо
- Следите за дорогой
- Не теряйте бдительность (не слушайте музыку в наушниках)
- Не передвигайтесь на самокате в плохую погоду
- Не пользуйтесь самокатом в нетрезвом состоянии
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