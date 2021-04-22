"Вокруг деревья, мох и заросли": служебные собаки спасли заблудившегося ночью в лесу мужчину

Но у полицейских была информация о том, откуда пошел заблудившийся человек, и к его поискам привлекли служебных собак Рикки и Ведура. Примерно через пару часов поисков полицейские услышали лай собак в лесу, что означает "Нашел!”. Четвероногий патруль нашел мужчину, лежащего среди густых зарослей на земле.

Полицейские отвезли его домой, и позже он позвонил в полицию и еще раз поблагодарил всех за помощь. В этот раз все закончилось хорошо: мужчину спасли, собак похвалили, а кинологи могли убедиться в том, что тренировки дают плоды.

"Кинологи Александр и Алексей проделали прекрасную работу со своими собаками, — сказал старший кинолог Лыунаской префектуры Рауно Раммо. — Для Рикки это четвертая спасенная жизнь, Ведур постарше и на его счету 16 найденных человек".

"Заблудиться не стыдно. Если вы заблудитесь или попадете в беду и вам нужна помощь, не стесняйтесь и обязательно звоните на 112", — добавил Раммо.

Ведур и Рикки — бельгийские овчарки, Ведуру исполнилось в марте пять лет, Рикки отпразднует в июле третий день рождения. В Департаменте полиции и погранохраны сейчас на службе более 80 собак, из них более 30 — бельгийские овчарки.