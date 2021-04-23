Вакцина Johnson & Johnson тоже может вызывать тромбоз. Но вероятность крайне мала

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) отметил, что в инструкциях по применению вакцины нарушения свёртываемости крови стоит относить к ”крайне редким побочным эффектам”.

Регулирующий орган Евросоюза в области лекарственных средств изучил восемь отчётов из США о ”серьёзных случаях появления необычных тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов”, один из которых привёл к летальному исходу.

По словам главы агентства Эмер Кук, в Европейском союзе не было зарегистрировано ни одного случая подобных осложнений.

В марте вакцину одобрили к применению в Евросоюзе, но она ”ещё не получила широкого распространения”, — отметила Сабина Штраус, председатель комитета EMA по фармаконадзору и оценке рисков (PRAC).

Более семи миллионов человек в США были вакцинированы Johnson & Johnson. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Служба государственного надзора за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA) на прошлой неделе объявили о приостановке использования этой вакцины из-за сообщений о случаях тромбоза.

Болеют молодые женщины

Все редкие случаи нарушения свёртываемости крови были зарегистрированы у людей в возрасте до 60 лет в течение первых трёх недель после вакцинации, большинство из них женщины, их средний возраст пациентов — 33 года, сообщили журналистам представители EMA.

Медицинские работники и уже вакцинированные люди должны знать, как выглядят потенциальные симптомы тромбоза. К ним относятся одышка, боль в груди, отёки ног, боль в животе, головная боль, помутнение зрения и появление крошечных синячков под кожей.

Кук сказала, что чем раньше пациент обратится к врачу, тем лучше.

”Сочетание тромбоза и низкого уровня тромбоцитов, о котором нам сообщают, встречается очень редко, и общие преимущества вакцины Janssen (Johnson & Johnson) в борьбе с COVID-19 перевешивают риски возникновения побочных эффектов”, — настаивают в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Сходства с AstraZeneca