Вакцина Johnson & Johnson тоже может вызывать тромбоз. Но вероятность крайне мала
Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) отметил, что в инструкциях по применению вакцины нарушения свёртываемости крови стоит относить к ”крайне редким побочным эффектам”.
Регулирующий орган Евросоюза в области лекарственных средств изучил восемь отчётов из США о ”серьёзных случаях появления необычных тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов”, один из которых привёл к летальному исходу.
По словам главы агентства Эмер Кук, в Европейском союзе не было зарегистрировано ни одного случая подобных осложнений.
В марте вакцину одобрили к применению в Евросоюзе, но она ”ещё не получила широкого распространения”, — отметила Сабина Штраус, председатель комитета EMA по фармаконадзору и оценке рисков (PRAC).
Более семи миллионов человек в США были вакцинированы Johnson & Johnson. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Служба государственного надзора за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA) на прошлой неделе объявили о приостановке использования этой вакцины из-за сообщений о случаях тромбоза.
Болеют молодые женщины
Все редкие случаи нарушения свёртываемости крови были зарегистрированы у людей в возрасте до 60 лет в течение первых трёх недель после вакцинации, большинство из них женщины, их средний возраст пациентов — 33 года, сообщили журналистам представители EMA.
Медицинские работники и уже вакцинированные люди должны знать, как выглядят потенциальные симптомы тромбоза. К ним относятся одышка, боль в груди, отёки ног, боль в животе, головная боль, помутнение зрения и появление крошечных синячков под кожей.
Кук сказала, что чем раньше пациент обратится к врачу, тем лучше.
”Сочетание тромбоза и низкого уровня тромбоцитов, о котором нам сообщают, встречается очень редко, и общие преимущества вакцины Janssen (Johnson & Johnson) в борьбе с COVID-19 перевешивают риски возникновения побочных эффектов”, — настаивают в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
Сходства с AstraZeneca
Случаи, зарегистрированные после применения вакцины Johnson & Johnson, аналогичны редчайшим случаям тромбоза, проявившегося после введения вакцины AstraZeneca, сообщает EMA. В основе обеих вакцин —аденовирусный вектор.
Однако Штраус отметила, что между вакцинами есть отличия, поскольку Johnson & Johnson использует аденовирус человека, а в основе AstraZeneca — аденовирус шимпанзе. По её словам, в вакцинах используются и разные шиповидные белки.
Учитывая, что в ”Спутнике V” также используется аденовирусный вектор, регулирующий орган Евросоюза при проверке вакцины будет ”уделять особое внимание” проблеме возникновения редких случаев тромбоза.
Согласно последним имеющимся данным, после вакцинации AstraZeneca было зарегистрировано в общей сложности 287 случаев нетипичной свёртываемости крови, после Pfizer/BioNTech — 25, после Moderna — 5.
Несколько стран Евросоюза приостановили применение или ввели возрастные ограничения на применение вакцины AstraZeneca из-за её возможной связи с возникновением тромбов.
Занимающаяся научной аналитикой компания Airfinity ранее на этой неделе сообщила Euronews, что приостановка использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson может помешать планам Евросоюза, который собирается вакцинировать к концу лета 70% взрослого населения.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала ”сообщение о безопасности вакцины Johnson & Johnson”.
”Это хорошая новость для тех, кто проводит кампании вакцинации в ЕС”, — написала она в твиттере.
”Мы будем продолжать изучение вакцины. Мы потребуем у Janssen провести дополнительные исследования, чтобы лучше разобраться в полученных данных. EMA на двух исследовательских консорциумах уже инициировала изучение случаев тромбоза при заражении COVID-19”, — сказала журналистам Кук.
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