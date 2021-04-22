Новости Эстонии
22.04.2021, 12:50

Ляэне-Таллиннская больница приглашает на вакцинацию от коронавируса

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Pfizeri vaktsiiniviaal.
Pfizeri vaktsiiniviaal.
Foto: Argo Ingver
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице открыта регистрация на вакцинацию от коронавируса. Вакцинироваться могут люди от 18 лет и старше, входящие в группы риска, а также все желающие в возрасте от 65 лет и старше (родившиеся в 1956 году и ранее).

Вакцинация будет проводиться вакциной Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Получить информацию относительно принадлежности к группе риска можно на портале пациента digilugu.ee, открыв отдел ”Мои данные”. Кроме того, необходимую информацию может предоставить семейный врач.

Для прохождения вакцинации необходимо забронировать время в государственной дигирегистратуре.

Вакцинация будет проходить на первом этаже поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы (Палдиски мнт, 62).

Если у вас нет возможности прийти в назначенное время, пожалуйста, аннулируйте свое бронирование в дигирегистратуре.

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