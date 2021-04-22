Ляэне-Таллиннская больница приглашает на вакцинацию от коронавируса(14)
Вакцинация будет проводиться вакциной Pfizer/BioNTech (Comirnaty).
Получить информацию относительно принадлежности к группе риска можно на портале пациента digilugu.ee, открыв отдел ”Мои данные”. Кроме того, необходимую информацию может предоставить семейный врач.
Для прохождения вакцинации необходимо забронировать время в государственной дигирегистратуре.
Вакцинация будет проходить на первом этаже поликлиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы (Палдиски мнт, 62).
Если у вас нет возможности прийти в назначенное время, пожалуйста, аннулируйте свое бронирование в дигирегистратуре.
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