Ляэне-Таллиннская больница приглашает на вакцинацию от коронавируса

Pfizeri vaktsiiniviaal. Foto: Argo Ingver

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице открыта регистрация на вакцинацию от коронавируса. Вакцинироваться могут люди от 18 лет и старше, входящие в группы риска, а также все желающие в возрасте от 65 лет и старше (родившиеся в 1956 году и ранее).