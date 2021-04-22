ПРОВЕРКА ФАКТОВ | В Facebook защищают криминального авторитета Гулевича от эстонского суда

На этой неделе анонимный аккаунт распространял информацию о том, что лидера преступной группировки Вячеслава Гилевича будут держать в тюрьме вместо 6 месяцев еще 5 лет — до 2026 года. "Судебный беспредел в действии!" — озаглавили создатели группы свой пост.

"В публикации "КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?" (прописные буквы здесь и далее как в оригинале - RusDelfi) за 10 января, был описан приговор судьи Урмаса Рейнола, который осудил В.Гулевича на 6 месяцев за отказ от дачи показаний на убийцу-рецедивиста Круузимяги, который напал в тюрьме на Гулевича. Судья Рейнола в сентябре 2020 года добавил 6 месяцев к НЕВСТУПИВШЕМУ В СИЛУ СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ по делу "кемеровской опг". В итоге в приговоре, с легкой руки Урмаса Рейнола, появился срок в 8 лет и 6 месяцев, который вступил в законную силу. На апелляционном процессе в январе 2021 по т.н "кемеровской опг" Гулевич уже был переодет в тюремную форму и по факту был заочно осужден на 8 лет. 18.03.2021 года Таллиннская тюрьма выдает осужденному на 6 МЕСЯЦЕВ Гулевичу личную программу исправления расписанную до 2026 года! Т.е из-за ошибки судьи Рейнола тюрьма не выпустит осужденного на 6 МЕСЯЦЕВ Гулевича вплоть до 2026 года. Вот такой беспредел творят наши судьи", — написали в Facebook.

Как было на самом деле?

Часть текста, где пишут, что Гулевич находится в тюрьме с 2017 года — соответствует действительности. Его задержали в испанской Малаге, доставили в Эстонию и арестовали. Во время следствия он находился в Таллиннской тюрьме. После судебных заседаний, где присутствовали десятки адвокатов и анонимных свидетелей, Харьюский уездных суд спустя год признал Гулевича виновным.

Вместе со своим защитником Владимиром Садековым они обжаловали решение суда. В Окружной суд дело попало спустя несколько месяцев. При этом решение суда первой инстанции о приговоре к восьми годам лишения свободы в связи с созданием преступной организации и управлением ею остается в силе.