22.04.2021, 12:35
ФОТО И ВИДЕО | Как в страшном сне: жители Мяннику не могли попасть домой из-за экзотической змеи(4)
Heiki Valner
Жители дома на улице Махла в Мяннику стали участником абсурдного и пугающего инцидента: прямо перед домом их ждала экзотическая змея оранжевого цвета.
В среду вечером спасатели получили вызов на улицу Махла в Таллинне, где вход в дом преграждала оранжевая змея длиной около метра. Спасатели передали змею группе спасения животных. Вечером же с Центром тревоги связался владелец экзотического питомца, которому дали контакты группы спасения.
Основатель группы Хейки Валнер заверил, что змея не представляла опасности для людей — только для грызунов и маленьких птиц.
Валнер вспомнил, что самая экстремальная история с участием змеи произошла много лет назад в Таллинне, когда недалеко от отеля Radisson тигровый питон принимал ванны в луже. Тогда он вселил много страха в проходивших мимо — и не без причины, подчеркивает Валнер.
Оранжевая же змейка в итоге вернулась обратно к своему хозяину.