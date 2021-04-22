ФОТО И ВИДЕО | Как в страшном сне: жители Мяннику не могли попасть домой из-за экзотической змеи

В среду вечером спасатели получили вызов на улицу Махла в Таллинне , где вход в дом преграждала оранжевая змея длиной около метра. Спасатели передали змею группе спасения животных. Вечером же с Центром тревоги связался владелец экзотического питомца, которому дали контакты группы спасения.

Основатель группы Хейки Валнер заверил, что змея не представляла опасности для людей — только для грызунов и маленьких птиц.

Валнер вспомнил, что самая экстремальная история с участием змеи произошла много лет назад в Таллинне, когда недалеко от отеля Radisson тигровый питон принимал ванны в луже. Тогда он вселил много страха в проходивших мимо — и не без причины, подчеркивает Валнер.