Звери
22.04.2021, 12:35

ФОТО И ВИДЕО | Как в страшном сне: жители Мяннику не могли попасть домой из-за экзотической змеи

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Heiki Valner
Жители дома на улице Махла в Мяннику стали участником абсурдного и пугающего инцидента: прямо перед домом их ждала экзотическая змея оранжевого цвета.

В среду вечером спасатели получили вызов на улицу Махла в Таллинне, где вход в дом преграждала оранжевая змея длиной около метра. Спасатели передали змею группе спасения животных. Вечером же с Центром тревоги связался владелец экзотического питомца, которому дали контакты группы спасения.

Основатель группы Хейки Валнер заверил, что змея не представляла опасности для людей — только для грызунов и маленьких птиц.

Валнер вспомнил, что самая экстремальная история с участием змеи произошла много лет назад в Таллинне, когда недалеко от отеля Radisson тигровый питон принимал ванны в луже. Тогда он вселил много страха в проходивших мимо — и не без причины, подчеркивает Валнер.

Оранжевая же змейка в итоге вернулась обратно к своему хозяину.

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