ВИДЕО | Правительство хочет провести внеочередное повышение пенсий и повысить зарплаты учителям и спасателям

Кая Каллас начала с того, что правительство утвердило объявленные во вторник смягчения ограничений. "правительство смягчает ограничения осторожно", — подчеркнула она.

Каллас добавила, что приоритет правительства — позволить детям вернуться к контактному обучению, хотя до конца школьного года и осталось полтора месяца.

Теперь на сайте kriis.ee можно увидеть уровень опасности в стране и руководство к действиям в соответствии с этим уровнем.

Что касается вакцинации, то главной проблемой по-прежнему остаются поставки, так как Эстония получила меньшее количество доз вакцины, чем было обещано.

Премьер-министр добавила, что правительство обсуждает стратегию госбюджета. У Эстонии есть возможность использовать европейские деньги: 6 млн евро доступно для дополнительных инвестиций для дигитального и зеленого переворотов.

Яак Ааб сообщил, что местные самоуправления будут поддержаны 15 млн евро из фонда поддержки в связи с понижением доходов и повышением чрезвычайных расходов. Еще миллион евро будет выделен местным самоуправлениям на поддержку дистанционного обучения. Также будет предоставлена инвестиционная поддержка, желательно для предотвращения распространения вируса: например, на ремонт вентиляции.

При этом Ида-Вирумаа будет выделено больше денег, так как в уезде поступило меньше подоходного налога и правительство компенсирует это.

Ааб добавил, что правительство по-прежнему хочет провести внеплановое повышение пенсий, и чтобы в приоритетных сферах был рост зарплат — у были учителей, работников культуры, социальных работников, спасателей. Фонды зарплат должны вырасти на 3%.

Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что стратегия государственного бюджета будет утверждена на следующей неделе.

Она добавила, что государственный сектор собирается сокращать расходы: "Так как в прошлом тяжелом кризисном году частному сектору пришлось затянуть ремни потуже, то со стороны правительства мы хотим быть более солидарными".