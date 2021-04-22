В Эстонии контрабандных сигарет в два раза меньше, чем в Латвии и Литве

Доля сигарет, не маркированных акцизными марками, в Эстонии неуклонно снижается, в то время как в Латвии и Литве за последние годы она возросла. Если доля сигарет, не маркированных акцизными марками, соответственно данным исследования, в четвёртом квартале 2019 года составляла в Эстонии 9,9%, в Латвии — 16,8%, а в Литве — 21,3%, то в четвёртом квартале прошлого года эта доля составляла в Эстонии 9,5%, в Латвии — 20,4% и в Литве — 21,5%.

Большая часть сигарет попадает в Эстонию из Беларуси (18,7%), из Латвии (15,6%) и России (13,9%), причём доля контрабандных сигарет из Беларуси в Латвии и Литве составляет 67% и 88,4% соответственно от количества всех сигарет, не маркированных акцизными марками.

По словам руководителя следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Райна Кууса, предотвращение контрабанды находится под постоянным вниманием НТД. ”Если ещё десять лет назад контрабандные сигареты в Эстонии составляли почти 20% от местного потребления, то сегодня эта доля сократилась более чем наполовину. Эффективное международное сотрудничество с соответствующими ведомствами соседних стран, инвестиции в таможенную технику и постоянное развитие наших рабочих процессов способствуют предотвращению распространения контрабанды”, — сказал Куус.

По словам члена правления Эстонской ассоциации производителей табака Яануса Паутса, эффективная работа НТД сыграла важнейшую роль в сдерживании контрабандного рынка. ”В отличие от наших прибалтийских соседей, ответственность за предотвращение транспортировки контрабандного табака в Эстонии очень чётко лежит на одном ведомстве, у которого имеется достаточная компетенция и потенциал для решения этой проблемы. В Латвии и Литве, напротив, одна и та же работа разделена между несколькими сторонами, ответственность рассеивается, что и позволяет продавцам контрабандного табака действовать более свободно”, — сказал Паутс.

По оценке Паутса, помимо работы НТД в сдерживании контрабандного рынка сыграла свою роль взвешенная акцизная политика. ”Как мы видим на примере Латвии, для нас продолжает существовать риск употребления контрабандного табака, однако мы можем смягчить его, избежав внезапного повышения налогов. Доля сигарет, ввозимых из Латвии, уже несколько возросла, так как разница цен за пачку сигарет в странах составляет примерно от 50 центов до 1 евро, в зависимости от их марки. Можно предположить, что, например, при увеличении ценового разрыва, обусловленного внезапным повышением акцизов, неизбежно увеличатся ввоз и приграничная торговля контрабандного табака”, — пояснил Паутс.