"Ел три дня назад". Бесплатная столовка в Ласнамяэ притягивает бездомных и обычных пенсионеров

Эстония, Таллинн, воскресенье. К 12 часам в общественную столовую на Паэ, 19 стягиваются те, кому повезло чуть меньше, чем обычному жителю европейской столицы. Здесь бесплатно наливают суп, для многих это единственная горячая еда за сегодня. Интересно, что приходят не только бездомные, но и подъезжают люди на "мерседесах".

Из-за ковидных ограничений раздают суп и хлеб на улице. Сегодня суп с капустой. Иногда дают булочки, рассказывает Юллар. Ему 48 лет, он плиточник, знает четыре языка и он... бездомный. Главная мечта Юллара — увидеть восьмилетнего сына. "Он сейчас живет с мамой в Раквере. Я был самым счастливым отцом — первый ребенок в 40 лет", — сказал он.

Всего в Таллинне две общественные столовые — на Паэ, 19 и Эха, 8. Приходят поесть туда не только бездомные, но и обычные пенсионеры. У каждого своя история, каждый приходит по своим причинам.

"Как-то раз подъехал мужик на новом Mercedes-Benz за бесплатным супом. Я спросил у него — зачем? Что ты тут делаешь? Он ответил, что ему суп нужен для собаки", — рассказал Игорь.

По данным Департамента статистики, в 2019 году в абсолютной бедности проживало 2,3% населения страны, или 30 500 человек. Это значит, что ежемесячный доход каждого не превышал 221 евро. Как прожить на такие деньги? Да никак. В относительной бедности проживало 20,7% жителей, то есть у 272 700 человек месячный доход с учетом состава домохозяйства был меньше 611 евро. Можно ли прожить на такие деньги? Кое-как.

Статистики того, сколько в стране голодает людей, у нас не ведется, но согласно данным 2017 года, в Эстонии в глубокой бедности живет почти 10 000 детей, для которых заснуть сытым — редкая роскошь.

На помощь приходит и Продуктовый банк, который раздает еду, пока она есть, то есть пока ее жертвуют люди — еженедельно только в Таллинне продуктовые наборы получает около 3000 человек.