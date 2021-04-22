Эстонские гребцы получили солидную премию за бронзу чемпионата Европы

Эстонская четверка в первой половине апреля завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в итальянском Варезе. Несмотря на этот успех, наши гребцы еще не завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио.

Последняя шанс завоевать олимпийскую лицензию им представится в конце мая на Люцернской регате в Швейцарии.

"Надеюсь, что наша четверка получила дополнительную мотивацию к завоеванию олимпийской путевки в Люцерне, - сказал президент ЭОК Урмас Сыырумаа. - Поздравляю спортсменов, их тренера, весь обслуживающий персонал и спонсоров, которые помогли закончить продолжавшуюся три года безмедальную засуху гребцов".

За бронзу чемпионата Европы в соответствии с сществующим положением исполкома ЭОК полагается 5000 евро, но если в спортивной команде четыре или больше человек, то размер премии удваивается. По ходатайству ЭОК деньги на выплату премий выделяет Министерство культуры.