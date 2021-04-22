"Города уже давно построены, а к развитию комфортной среды проживания мы приступаем только сейчас": руководитель проектов НКО Ласнаидея о важности городских пространств
Различные микрорайоны, высокая плотность населения и растущая автомобилизация ставят уникальные задачи для городского планирования — возможно ли хорошее, здоровое и красивое городское пространство на территории многоквартирных домов и промышленных зданий?
Что вообще мы понимаем под хорошим, красивым удобным городским пространством? Это такое пространство, которым могут пользоваться все — пешеходы и те, кто передвигается на самокате, мамы с детишками и студенты, туристы и местные жители. Там есть занятия для всех — скамейки для бабушек и песочница для детей, скейт-парк для подростков и шкаф с книгами для любительницы почитать. Каждый может найти там еду в соответствии со своими доходами. Разные зоны такого пространства доступны маломобильным горожанам. Такое пространство легко обслуживать и поддерживать в порядке — использованы устойчивые к износу материалы, достаточно мусорных урн. Хорошее пространство — безопасное и многофункциональное. Например, летом там можно играть в футбол, а зимой — кататься на коньках. При планировании такого пространства используются символы, традиции и история места.
Территория за пределами квартиры не ощущается как наша. Ремонт подъезда и крыши — забота квартирного товарищества, за двор и дорогу отвечает самоуправление, за город — коммунальные службы, и т.д. Зачем участвовать в собраниях товарищества, своими руками наводить порядок в подъезде, сажать цветы во дворе, если можно закрыть дверь своей квартиры и смотреть сериал? Мы являемся гостями в своих домах, не горожанами. Жизнь в неухоженной среде — источник стресса. Поэтому люди, по возможности, стараются избегать этого. Те, у кого есть возможности, переезжают в частные дома или в районы новой застройки с более продуманными общественными пространствами. На их место приезжают люди с заниженными требованиями, для которых окружение не является таким важным, у них нет связи с местом, где они живут. Таким образом, со временем, район может маргинализироваться.
Ласнамяэ, Таллинн, Нарва, другие города и районы уже давно построены, а к развитию хороших, здоровых и красивых городских пространств, комфортной среды проживания мы приступаем только сейчас. В районах массовой застройки уже есть привычные маршруты, связи с соседями, инфраструктура магазинов, школ и детских садиков. Поэтому такие районы — лучшая ткань для пошива комфорта. Привлекательность района увеличивает стоимость жилья, что способствует тому, что в нем поселятся жители с более высоким доходом, что, в свою очередь, позволит расти местному малому бизнесу.
Качественная среда способствует позитивным социальным и экономическим изменениям. Поэтому создание такой среды - это задача и местного самоуправления, и горожан, и активистов. Должен быть стратегический подход к созданию удобных пространств. Как было сказано в начале, у людей нет ощущения, что город принадлежит им, соответственно нет личной ответственности и инициативы. Но нужно осознать возможности и создавать комфортные пространства, несмотря на сложности. Каждому под силу собраться с соседями вместе и привести в порядок подъезд дома и двор — отмыть стены, убрать зимний мусор. Начнем с мелочей?
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