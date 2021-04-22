ВИДЕО: Канепи проиграла в Стамбуле первой ракетке России

Одна из причин поражения Канепи - неудачная игра на своей подаче. Ветеран эстонского тенниса допустила 7 двойных ошибок. Процент попадания первой подачи составил лишь 48 процентов. С таким показателем крайне трудно было рассчитывать на победу.

За участие в турнире Канепи заработала в Стамбуле 3675 долларов призовых и 30 рейтинговых очков.

Поединок продолжался 80 минут. Счет личного противостояния стал 2:1 в пользу эстонской теннисистки.

24-летняя Кудерметова в середине апреля выиграла первый в карьере профессиональный турнир в Чарльстоне и возглавила рейтинг лучших теннисисток России.