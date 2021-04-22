СЕГОДНЯ: Канепи играет с первой ракеткой России. Кто победит?

24-летняя Кудерметова недавно выиграла первый в карьере профессиональный турнир в Чарльстоне и возглавила рейтинг лучших теннисисток России.

Кудлерметова была перспективной юниоркой, но затем ее прогресс замедлился. В 2017 году дочь чемпиона СССР по хоккею вышла замуж за своего тренера Сергея Демехина и стала постепенно прибавлять. В 2019 году Вероника впервые пробилась в ТОП-100.