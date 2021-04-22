22.04.2021, 10:20
СЕГОДНЯ: Канепи играет с первой ракеткой России. Кто победит?(3)
Во втором круге теннисного турнира в Стамбуле с призовым фондом 235 000 долларов Кайа Канепи (WTA 65) играет с россиянкой Вероникой Кудерметовой (WTA 29). Начало в 14:30. Прямая трансляция запланирована на Delfi TV.
24-летняя Кудерметова недавно выиграла первый в карьере профессиональный турнир в Чарльстоне и возглавила рейтинг лучших теннисисток России.
Кудлерметова была перспективной юниоркой, но затем ее прогресс замедлился. В 2017 году дочь чемпиона СССР по хоккею вышла замуж за своего тренера Сергея Демехина и стала постепенно прибавлять. В 2019 году Вероника впервые пробилась в ТОП-100.
С Канепи россиянка дважды встречалась в 2019 году. Оба поединка выиграла ветеран эстонского тенниса.