22.04.2021, 17:45
Канепи проиграла в Стамбуле первой ракетке России(5)
Во втором круге теннисного турнира в Стамбуле с призовым фондом 235 000 долларов Кайа Канепи (WTA 65) уступила россиянке Веронике Кудерметовой (WTA 29) - 4:6, 3:6.
Одна из причин поражения Канепи - неудачная игра на своей подаче. Ветеран эстонского тенниса допустила 7 двойных ошибок. Процент попадания первой подачи составил лишь 48 процентов. С таким показателем крайне трудно было рассчитывать на победу.
За участие в турнире Канепи заработала в Стамбуле 3675 долларов призовых и 30 рейтинговых очков.
Поединок продолжался 80 минут. Счет личного противостояния стал 2:1 в пользу эстонской теннисистки.
24-летняя Кудерметова в середине апреля выиграла первый в карьере профессиональный турнир в Чарльстоне и возглавила рейтинг лучших теннисисток России.