Новости Эстонии
22.04.2021, 10:30

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 436 случаев заражения коронавирусом

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Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 641 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 436, или 7,7% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 242 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 189 в Таллинне.

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