22.04.2021, 10:30
Департамент здоровья: за сутки прибавилось 436 случаев заражения коронавирусом(7)
Foto: Anni Õnneleid
За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 641 тест на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 436, или 7,7% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 242 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 189 в Таллинне.
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