Департамент здоровья: за сутки прибавилось 436 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 242 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 189 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 67, в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа — по 21, в Вильяндимаа — 17, в Тартумаа и Рапламаа — по 13, в Ярвамаа — девять новых положительных тестов. В Йыгевамаа и Вырумаа прибавилось пять, в Валгамаа и на Сааремаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, в Пылвамаа и на Хийумаа — по одному новому случаю заражения. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 512 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10%.

За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 418 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 326 человек (77%).

За сутки ввели 5 111 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 295 744 людям, из которых 89 868 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 57%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

Новость дополняется.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.