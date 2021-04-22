Департамент здоровья: за сутки прибавилось 436 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 242 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 189 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 67, в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа — по 21, в Вильяндимаа — 17, в Тартумаа и Рапламаа — по 13, в Ярвамаа — девять новых положительных тестов. В Йыгевамаа и Вырумаа прибавилось пять, в Валгамаа и на Сааремаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, в Пылвамаа и на Хийумаа — по одному новому случаю заражения. У 10 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 512 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 10%.

По состоянию на утро 22 апреля в больницах находится 418 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 59 пациентов, из которых на управляемом дыхании 41 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 39. Домой выписали 28 человек, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 326 человек (77%).

За сутки умерло 11 зараженных коронавирусом — 37-летний мужчина, 47-летняя женщина, 58-летний мужчина, 63-летний мужчина, две 73-летние женщины, 75-летняя женщина, 76-летний мужчина, 82-летние мужчина и женщина, 84-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1120 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 750 историй болезни COVID-19 с 6 492 пациентом.